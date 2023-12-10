https://ria.ru/20231210/obstrel-1914902784.html

ВСУ нанесли почти сто артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли почти сто артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 10.12.2023

ВСУ нанесли почти сто артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

Киевский режим за сутки нанес 99 артиллерийских ударов по гражданской инфраструктуре Херсонской области, ночью украинская артиллерия выпустила по левому берегу... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T11:40

2023-12-10T11:40

2023-12-10T11:40

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 10 дек - РИА Новости. Киевский режим за сутки нанес 99 артиллерийских ударов по гражданской инфраструктуре Херсонской области, ночью украинская артиллерия выпустила по левому берегу Днепра 39 снарядов, а за предшествующий ей день было зафиксировано 60 попаданий, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "За день украинская армия выпустила по левому берегу Днепра Херсонской области в общей сложности 99 снарядов из ствольной артиллерии. Шестьдесят ударов было нанесено днем, и 39 "прилетов" произошло ночью. Удары Киевским режимом были нанесены по 12 мирным населенным пунктам области", - сообщил источник. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди населения уточняются.

https://ria.ru/20231129/obstrel-1912746029.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия