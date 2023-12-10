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ВСУ ударили дроном-камикадзе по шиномонтажу в Донецке - РИА Новости, 10.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:17 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/obstrel-1914872020.html
ВСУ ударили дроном-камикадзе по шиномонтажу в Донецке
ВСУ ударили дроном-камикадзе по шиномонтажу в Донецке - РИА Новости, 10.12.2023
ВСУ ударили дроном-камикадзе по шиномонтажу в Донецке
ВСУ второй раз за две недели ударили дроном-камикадзе по шиномонтажу в Петровском районе Донецка, где в субботу получил ранения сотрудник, пострадавший при... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T00:17
2023-12-10T00:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 дек – РИА Новости. ВСУ второй раз за две недели ударили дроном-камикадзе по шиномонтажу в Петровском районе Донецка, где в субботу получил ранения сотрудник, пострадавший при предыдущей атаке, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудник сервиса Александр рассказал, что при первом ударе ВСУ пострадал его коллега. "Напарник наш с осколками ходит, работает, и тут опять сегодня попал. Осколок в груди и две ноги, там куска мяса нет. И работает ходит", – рассказала другая сотрудница шиномонтажа. По ее словам, в субботу на территорию предприятия украинские боевики сбросили дрон-камикадзе. "Летит, жужжит. &lt;…&gt; Сначала скинули на "Тихий" (микрорайон – ред.), а потом к нам", – рассказала она. "Мы уже устали. Мочи нет", – добавила сотрудница. Александр отметил, что рядом с сервисом нет никаких военных объектов, тем не менее ВСУ продолжают обстрелы территории автостоянки. "Тут военных нет, но днем приедете, посмотрите на стоянку – все сгорело", – говорит он.
https://ria.ru/20231209/vzryv-1914854239.html
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вооруженные силы украины, россия, происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
ВСУ ударили дроном-камикадзе по шиномонтажу в Донецке

ВСУ второй раз за две недели ударили дроном-камикадзе по шиномонтажу в Донецке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 дек – РИА Новости. ВСУ второй раз за две недели ударили дроном-камикадзе по шиномонтажу в Петровском районе Донецка, где в субботу получил ранения сотрудник, пострадавший при предыдущей атаке, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудник сервиса Александр рассказал, что при первом ударе ВСУ пострадал его коллега.
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"Напарник наш с осколками ходит, работает, и тут опять сегодня попал. Осколок в груди и две ноги, там куска мяса нет. И работает ходит", – рассказала другая сотрудница шиномонтажа.
По ее словам, в субботу на территорию предприятия украинские боевики сбросили дрон-камикадзе.
"Летит, жужжит. <…> Сначала скинули на "Тихий" (микрорайон – ред.), а потом к нам", – рассказала она.
"Мы уже устали. Мочи нет", – добавила сотрудница.
Александр отметил, что рядом с сервисом нет никаких военных объектов, тем не менее ВСУ продолжают обстрелы территории автостоянки.
"Тут военных нет, но днем приедете, посмотрите на стоянку – все сгорело", – говорит он.
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