https://ria.ru/20231210/obstrel-1914872020.html

ВСУ ударили дроном-камикадзе по шиномонтажу в Донецке

ВСУ ударили дроном-камикадзе по шиномонтажу в Донецке - РИА Новости, 10.12.2023

ВСУ ударили дроном-камикадзе по шиномонтажу в Донецке

ВСУ второй раз за две недели ударили дроном-камикадзе по шиномонтажу в Петровском районе Донецка, где в субботу получил ранения сотрудник, пострадавший при... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T00:17

2023-12-10T00:17

2023-12-10T00:17

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ДОНЕЦК, 10 дек – РИА Новости. ВСУ второй раз за две недели ударили дроном-камикадзе по шиномонтажу в Петровском районе Донецка, где в субботу получил ранения сотрудник, пострадавший при предыдущей атаке, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудник сервиса Александр рассказал, что при первом ударе ВСУ пострадал его коллега. "Напарник наш с осколками ходит, работает, и тут опять сегодня попал. Осколок в груди и две ноги, там куска мяса нет. И работает ходит", – рассказала другая сотрудница шиномонтажа. По ее словам, в субботу на территорию предприятия украинские боевики сбросили дрон-камикадзе. "Летит, жужжит. <…> Сначала скинули на "Тихий" (микрорайон – ред.), а потом к нам", – рассказала она. "Мы уже устали. Мочи нет", – добавила сотрудница. Александр отметил, что рядом с сервисом нет никаких военных объектов, тем не менее ВСУ продолжают обстрелы территории автостоянки. "Тут военных нет, но днем приедете, посмотрите на стоянку – все сгорело", – говорит он.

https://ria.ru/20231209/vzryv-1914854239.html

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914833237.html

россия

донецк

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вооруженные силы украины, россия, происшествия, донецк, донецкая народная республика