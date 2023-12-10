Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предположил, сколько будет стоить российская нефть Urals через год - РИА Новости, 10.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
09:15 10.12.2023 (обновлено: 12:42 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/neft-1914890171.html
Эксперт предположил, сколько будет стоить российская нефть Urals через год
Эксперт предположил, сколько будет стоить российская нефть Urals через год - РИА Новости, 10.12.2023
Эксперт предположил, сколько будет стоить российская нефть Urals через год
Российская нефть Urals в конце следующего года будет стоить около 65 долларов за баррель, а разница с ценой с Brent составит около 10 долларов, такое мнение РИА РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T09:15
2023-12-10T12:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
россия
максим осадчий
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
urals
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568229_0:232:2744:1776_1920x0_80_0_0_5188cb5792f63de9d6204e586021f465.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российская нефть Urals в конце следующего года будет стоить около 65 долларов за баррель, а разница с ценой с Brent составит около 10 долларов, такое мнение РИА Новости выразил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "На основе котировок фьючерсов на бирже ICE можно сделать вывод, что ожидаемая рынком цена нефти Brent составит на конец следующего года около 75 долларов за баррель. Разница между ценой Brent и Urals снижается, можно ожидать, что к концу следующего года она составит около десяти долларов за баррель. Соответственно, ожидаемая цена Urals на конец следующего года — около 65 долларов за баррель", — считает аналитик. По данным Минфина, средняя цена нефти Urals, исходя из которой рассчитываются нефтяные налоги, в ноябре составила 72,84 доллара за баррель. Также Осадчий дал прогноз курса рубля на будущий год. "С достаточно высокой степенью уверенности можно ожидать, что в 2024 году вновь будет пробит уровень 100 рублей за доллар. Достижение в следующем году уровня 200 рублей за доллар маловероятно", — заявил аналитик. В целом же, по его словам, происходит стабилизация курса рубля: размах колебаний (разница между максимумом и минимумом) за год снизился более чем в два раза: если в 2022 году размах колебаний составил 69 рублей за доллар, то в 2023 году — 34 рубля. "Можно предположить, что в 2024 году стабилизация рубля продолжится. Также в следующем году более вероятно сохранение тенденции ослабления рубля", — добавил Осадчий. В конце октября Банк России убрал из своего среднесрочного прогноза оценку средней цены нефти марки Urals, вместо нее включив в документ прогноз для нефти Brent, и по итогам текущего года ожидает ее в среднем на уровне 83 доллара за баррель. Стоимость Brent в следующем году ЦБ России прогнозирует в среднем на уровне 80 долларов за баррель.
https://ria.ru/20231206/neft-1914141039.html
https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568229_526:214:2632:1794_1920x0_80_0_0_fc5c4a18ccd192d3f8a5410abe236441.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, максим осадчий, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), urals, brent
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Россия, Максим Осадчий, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Urals, Brent
Эксперт предположил, сколько будет стоить российская нефть Urals через год

Осадчий: российская нефть Urals в конце 2024 г будет стоить около $65 за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяные качалки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российская нефть Urals в конце следующего года будет стоить около 65 долларов за баррель, а разница с ценой с Brent составит около 10 долларов, такое мнение РИА Новости выразил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"На основе котировок фьючерсов на бирже ICE можно сделать вывод, что ожидаемая рынком цена нефти Brent составит на конец следующего года около 75 долларов за баррель. Разница между ценой Brent и Urals снижается, можно ожидать, что к концу следующего года она составит около десяти долларов за баррель. Соответственно, ожидаемая цена Urals на конец следующего года — около 65 долларов за баррель", — считает аналитик.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Нефтяные санкции против России провалились, пишут СМИ
6 декабря, 15:39
По данным Минфина, средняя цена нефти Urals, исходя из которой рассчитываются нефтяные налоги, в ноябре составила 72,84 доллара за баррель.
Также Осадчий дал прогноз курса рубля на будущий год. "С достаточно высокой степенью уверенности можно ожидать, что в 2024 году вновь будет пробит уровень 100 рублей за доллар. Достижение в следующем году уровня 200 рублей за доллар маловероятно", — заявил аналитик.
В целом же, по его словам, происходит стабилизация курса рубля: размах колебаний (разница между максимумом и минимумом) за год снизился более чем в два раза: если в 2022 году размах колебаний составил 69 рублей за доллар, то в 2023 году — 34 рубля. "Можно предположить, что в 2024 году стабилизация рубля продолжится. Также в следующем году более вероятно сохранение тенденции ослабления рубля", — добавил Осадчий.
В конце октября Банк России убрал из своего среднесрочного прогноза оценку средней цены нефти марки Urals, вместо нее включив в документ прогноз для нефти Brent, и по итогам текущего года ожидает ее в среднем на уровне 83 доллара за баррель. Стоимость Brent в следующем году ЦБ России прогнозирует в среднем на уровне 80 долларов за баррель.
Небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
У нас деньги есть, а вы держитесь
1 декабря, 08:00
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьРоссияМаксим ОсадчийМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)UralsBrent
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала