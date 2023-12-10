https://ria.ru/20231210/nato-1914928385.html

В НАТО заявили, что все соседи Румынии скоро станут "частью семьи" альянса

В НАТО заявили, что все соседи Румынии скоро станут "частью семьи" альянса - РИА Новости, 10.12.2023

В НАТО заявили, что все соседи Румынии скоро станут "частью семьи" альянса

Все соседние с Румынией страны в ближайшие несколько лет "станут частью евроатлантической семьи", поэтому восточная граница Запада скоро сдвинется, заявил... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T15:37

2023-12-10T15:37

2023-12-10T15:37

в мире

румыния

европа

украина

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg

КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Все соседние с Румынией страны в ближайшие несколько лет "станут частью евроатлантической семьи", поэтому восточная граница Запада скоро сдвинется, заявил замгенсека североатлантического альянса Мирча Джоанэ. "Я думаю, что у Румынии есть способ окончательно уйти с периферии Европы и стать центром Европы. В ближайшие годы Украина, Молдавия, Грузия и Балканы - все соседи Румынии - станут частью европейской семьи и евроатлантической семьи. Румыния больше не будет восточной границей Запада", - сказал Джоанэ журналистам. По его словам, это будет довольно сложный процесс, но он необратим. Джоанэ полагает, что конфликт на Украине оказывает значительное влияние на геополитические изменения в регионе. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Санду сделала тоже самое в марте прошлого года. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html

румыния

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как расширялась НАТО Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас. 2023-12-10T15:37 true PT1M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, европа, украина, нато