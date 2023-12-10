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В НАТО заявили, что все соседи Румынии скоро станут "частью семьи" альянса - РИА Новости, 10.12.2023
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15:37 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/nato-1914928385.html
В НАТО заявили, что все соседи Румынии скоро станут "частью семьи" альянса
В НАТО заявили, что все соседи Румынии скоро станут "частью семьи" альянса - РИА Новости, 10.12.2023
В НАТО заявили, что все соседи Румынии скоро станут "частью семьи" альянса
Все соседние с Румынией страны в ближайшие несколько лет "станут частью евроатлантической семьи", поэтому восточная граница Запада скоро сдвинется, заявил... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T15:37
2023-12-10T15:37
в мире
румыния
европа
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КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Все соседние с Румынией страны в ближайшие несколько лет "станут частью евроатлантической семьи", поэтому восточная граница Запада скоро сдвинется, заявил замгенсека североатлантического альянса Мирча Джоанэ. "Я думаю, что у Румынии есть способ окончательно уйти с периферии Европы и стать центром Европы. В ближайшие годы Украина, Молдавия, Грузия и Балканы - все соседи Румынии - станут частью европейской семьи и евроатлантической семьи. Румыния больше не будет восточной границей Запада", - сказал Джоанэ журналистам. По его словам, это будет довольно сложный процесс, но он необратим. Джоанэ полагает, что конфликт на Украине оказывает значительное влияние на геополитические изменения в регионе. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Санду сделала тоже самое в марте прошлого года. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
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в мире, румыния, европа, украина, нато
В мире, Румыния, Европа, Украина, НАТО
В НАТО заявили, что все соседи Румынии скоро станут "частью семьи" альянса

Замгенсека Джоанэ: в ближайшие годы все соседи Румынии станут частью семьи НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Все соседние с Румынией страны в ближайшие несколько лет "станут частью евроатлантической семьи", поэтому восточная граница Запада скоро сдвинется, заявил замгенсека североатлантического альянса Мирча Джоанэ.
"Я думаю, что у Румынии есть способ окончательно уйти с периферии Европы и стать центром Европы. В ближайшие годы Украина, Молдавия, Грузия и Балканы - все соседи Румынии - станут частью европейской семьи и евроатлантической семьи. Румыния больше не будет восточной границей Запада", - сказал Джоанэ журналистам.
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По его словам, это будет довольно сложный процесс, но он необратим. Джоанэ полагает, что конфликт на Украине оказывает значительное влияние на геополитические изменения в регионе.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Санду сделала тоже самое в марте прошлого года. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
 
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