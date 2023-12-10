В НАТО заявили, что все соседи Румынии скоро станут "частью семьи" альянса
Замгенсека Джоанэ: в ближайшие годы все соседи Румынии станут частью семьи НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Все соседние с Румынией страны в ближайшие несколько лет "станут частью евроатлантической семьи", поэтому восточная граница Запада скоро сдвинется, заявил замгенсека североатлантического альянса Мирча Джоанэ.
"Я думаю, что у Румынии есть способ окончательно уйти с периферии Европы и стать центром Европы. В ближайшие годы Украина, Молдавия, Грузия и Балканы - все соседи Румынии - станут частью европейской семьи и евроатлантической семьи. Румыния больше не будет восточной границей Запада", - сказал Джоанэ журналистам.
По его словам, это будет довольно сложный процесс, но он необратим. Джоанэ полагает, что конфликт на Украине оказывает значительное влияние на геополитические изменения в регионе.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Санду сделала тоже самое в марте прошлого года. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.