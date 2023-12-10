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Он готовится. В США предупредили о ждущем НАТО "кошмаре" - РИА Новости, 10.12.2023
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09:05 10.12.2023 (обновлено: 10:25 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/nato-1914889215.html
Он готовится. В США предупредили о ждущем НАТО "кошмаре"
Он готовится. В США предупредили о ждущем НАТО "кошмаре" - РИА Новости, 10.12.2023
Он готовится. В США предупредили о ждущем НАТО "кошмаре"
В Европе боятся развала НАТО в случае прихода Дональда Трампа к власти в США, пишет The New York Times. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T09:05
2023-12-10T10:25
в мире
сша
европа
дональд трамп
нато
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Европе боятся развала НАТО в случае прихода Дональда Трампа к власти в США, пишет The New York Times.&quot;В Европе существуют большие опасения, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выводу Соединенных Штатов из состава альянса&quot;, — цитирует издание слова бывшего главкома НАТО Джеймса Ставридиса.По их словам, об этих намерениях свидетельствует предвыборная программа бывшего главы Белого дома."Мы должны завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО, который мы начали под моей администрацией", — приводят журналисты позицию Трампа. В статье говорится, что такая формулировка вызвала беспокойство у европейских союзников США. &quot;Это породило огромную неуверенность и беспокойство среди европейских союзников и американских сторонников традиционной внешнеполитической роли страны&quot;, — указано в материале.NYT добавила, что европейские послы и представители аналитических центров совершают "паломничество" к соратникам Трампа, чтобы узнать о его намерениях.
https://ria.ru/20231210/mask-1914886998.html
https://ria.ru/20231204/strakh-1913605332.html
сша
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в мире, сша, европа, дональд трамп, нато, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, НАТО, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)
Он готовится. В США предупредили о ждущем НАТО "кошмаре"

NYT: ЕС опасается развала НАТО в случае победы Трампа на выборах

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Европе боятся развала НАТО в случае прихода Дональда Трампа к власти в США, пишет The New York Times.
«

"В Европе существуют большие опасения, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выводу Соединенных Штатов из состава альянса", — цитирует издание слова бывшего главкома НАТО Джеймса Ставридиса.

По их словам, об этих намерениях свидетельствует предвыборная программа бывшего главы Белого дома.
"Мы должны завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО, который мы начали под моей администрацией", — приводят журналисты позицию Трампа.
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В статье говорится, что такая формулировка вызвала беспокойство у европейских союзников США.
«

"Это породило огромную неуверенность и беспокойство среди европейских союзников и американских сторонников традиционной внешнеполитической роли страны", — указано в материале.

NYT добавила, что европейские послы и представители аналитических центров совершают "паломничество" к соратникам Трампа, чтобы узнать о его намерениях.
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