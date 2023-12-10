https://ria.ru/20231210/nato-1914889215.html
Он готовится. В США предупредили о ждущем НАТО "кошмаре"
Он готовится. В США предупредили о ждущем НАТО "кошмаре" - РИА Новости, 10.12.2023
Он готовится. В США предупредили о ждущем НАТО "кошмаре"
В Европе боятся развала НАТО в случае прихода Дональда Трампа к власти в США, пишет The New York Times. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T09:05
2023-12-10T09:05
2023-12-10T10:25
в мире
сша
европа
дональд трамп
нато
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Европе боятся развала НАТО в случае прихода Дональда Трампа к власти в США, пишет The New York Times."В Европе существуют большие опасения, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выводу Соединенных Штатов из состава альянса", — цитирует издание слова бывшего главкома НАТО Джеймса Ставридиса.По их словам, об этих намерениях свидетельствует предвыборная программа бывшего главы Белого дома."Мы должны завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО, который мы начали под моей администрацией", — приводят журналисты позицию Трампа. В статье говорится, что такая формулировка вызвала беспокойство у европейских союзников США. "Это породило огромную неуверенность и беспокойство среди европейских союзников и американских сторонников традиционной внешнеполитической роли страны", — указано в материале.NYT добавила, что европейские послы и представители аналитических центров совершают "паломничество" к соратникам Трампа, чтобы узнать о его намерениях.
https://ria.ru/20231210/mask-1914886998.html
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в мире, сша, европа, дональд трамп, нато, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, НАТО, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)
Он готовится. В США предупредили о ждущем НАТО "кошмаре"
NYT: ЕС опасается развала НАТО в случае победы Трампа на выборах