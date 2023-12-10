https://ria.ru/20231210/nato-1914889215.html

Он готовится. В США предупредили о ждущем НАТО "кошмаре"

Он готовится. В США предупредили о ждущем НАТО "кошмаре" - РИА Новости, 10.12.2023

Он готовится. В США предупредили о ждущем НАТО "кошмаре"

В Европе боятся развала НАТО в случае прихода Дональда Трампа к власти в США, пишет The New York Times. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T09:05

2023-12-10T09:05

2023-12-10T10:25

в мире

сша

европа

дональд трамп

нато

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Европе боятся развала НАТО в случае прихода Дональда Трампа к власти в США, пишет The New York Times."В Европе существуют большие опасения, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выводу Соединенных Штатов из состава альянса", — цитирует издание слова бывшего главкома НАТО Джеймса Ставридиса.По их словам, об этих намерениях свидетельствует предвыборная программа бывшего главы Белого дома."Мы должны завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО, который мы начали под моей администрацией", — приводят журналисты позицию Трампа. В статье говорится, что такая формулировка вызвала беспокойство у европейских союзников США. "Это породило огромную неуверенность и беспокойство среди европейских союзников и американских сторонников традиционной внешнеполитической роли страны", — указано в материале.NYT добавила, что европейские послы и представители аналитических центров совершают "паломничество" к соратникам Трампа, чтобы узнать о его намерениях.

https://ria.ru/20231210/mask-1914886998.html

https://ria.ru/20231204/strakh-1913605332.html

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, дональд трамп, нато, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)