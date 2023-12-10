https://ria.ru/20231210/mvd-1914938331.html
В Краснодаре проверят доставщика цветов, угрожавшего клиентке расправой
В Краснодаре проверят доставщика цветов, угрожавшего клиентке расправой - РИА Новости, 10.12.2023
В Краснодаре проверят доставщика цветов, угрожавшего клиентке расправой
Правоохранительные органы организовали проверку высказываний доставщика цветов, который нагрубил клиентке и угрожал ей расправой в Краснодаре, сообщили РИА... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T16:35
2023-12-10T16:35
2023-12-10T16:43
происшествия
краснодар
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы организовали проверку высказываний доставщика цветов, который нагрубил клиентке и угрожал ей расправой в Краснодаре, сообщили РИА Новости в городском УМВД. Согласно кадрам, распространенным в сети, клиентка и доставщик цветов поссорились, обсуждая место его парковки. Женщина пригрозила, что пожалуется его работодателю, в ответ курьер пообещал "лишить её жизни". Мужчина в папахе назвал клиентку "овцой" и "животным". Затем вытащил из грузовика две коробки с цветами и ушёл, отметив, что если бы девушка разговаривала с ним "нормально", то он помог бы ей донести товар. "На основании выявленной в интернете информации полицией Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены личности участников инцидента. Действиям мужчины будет дана правовая оценка в разрезе высказанных им угроз физической расправы и оскорблений в отношении женщины", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20231201/proisshestvie-1913256449.html
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодар, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Краснодаре проверят доставщика цветов, угрожавшего клиентке расправой
МВД: в Краснодаре начата проверка из-за угроз доставщика цветов убить клиентку