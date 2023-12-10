https://ria.ru/20231210/mvd-1914938331.html

В Краснодаре проверят доставщика цветов, угрожавшего клиентке расправой

В Краснодаре проверят доставщика цветов, угрожавшего клиентке расправой - РИА Новости, 10.12.2023

В Краснодаре проверят доставщика цветов, угрожавшего клиентке расправой

Правоохранительные органы организовали проверку высказываний доставщика цветов, который нагрубил клиентке и угрожал ей расправой в Краснодаре, сообщили РИА... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T16:35

2023-12-10T16:35

2023-12-10T16:43

происшествия

краснодар

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы организовали проверку высказываний доставщика цветов, который нагрубил клиентке и угрожал ей расправой в Краснодаре, сообщили РИА Новости в городском УМВД. Согласно кадрам, распространенным в сети, клиентка и доставщик цветов поссорились, обсуждая место его парковки. Женщина пригрозила, что пожалуется его работодателю, в ответ курьер пообещал "лишить её жизни". Мужчина в папахе назвал клиентку "овцой" и "животным". Затем вытащил из грузовика две коробки с цветами и ушёл, отметив, что если бы девушка разговаривала с ним "нормально", то он помог бы ей донести товар. "На основании выявленной в интернете информации полицией Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены личности участников инцидента. Действиям мужчины будет дана правовая оценка в разрезе высказанных им угроз физической расправы и оскорблений в отношении женщины", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20231201/proisshestvie-1913256449.html

краснодар

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происшествия, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии)