https://ria.ru/20231210/moroz-1914902430.html

Эксперт рассказала, как зарядка через пауэр-банк в мороз вредит смартфону

Эксперт рассказала, как зарядка через пауэр-банк в мороз вредит смартфону - РИА Новости, 10.12.2023

Эксперт рассказала, как зарядка через пауэр-банк в мороз вредит смартфону

Зарядка смартфона через пауэр-банк на морозе снижает срок службы аккумулятора на несколько десятков циклов заряда, рассказала РИА Новости руководитель отдела... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T11:37

2023-12-10T11:37

2023-12-10T11:37

общество

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смартфон

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Зарядка смартфона через пауэр-банк на морозе снижает срок службы аккумулятора на несколько десятков циклов заряда, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. "Несмотря на наличие чехла, он не спасает аккумулятор, если вы будете заряжать смартфон с помощью пауэр-банка на улице в минусовую температуру. Средний срок службы аккумулятора составляет 700–800 циклов полного заряда. Одна зарядка на морозе может сократить срок службы до нескольких десятков циклов, поэтому заряжайте смартфон на морозе только в случае острой необходимости", - сказала Голицына. По словам эксперта, смартфоны, как и любая электроника, в сильный холод или жару подвержены негативному воздействию. Аккумулятор устройства может прийти в негодность и быстро потерять свои свойства. Так, в зимнее время опасной температурой для использования смартфона на улице считается показатель от минус 20 градусов, а летом в жару – свыше 35 градусов. "Зимой в первую очередь это касается устройств с металлическим или стеклянным корпусами, из которых обычно сделаны флагманские смартфоны. Эти материалы хорошо проводят тепло и способствуют быстрому охлаждению", - отметила Голицына. Эксперт добавила, что телефоны из стекла и металла желательно защищать чехлами из кожи или силикона - они менее уязвимы к холодам.

https://ria.ru/20231128/zaryadka-1912266200.html

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общество, технологии, смартфон, россия