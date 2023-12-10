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Российский посол поздравил президента Аргентины со вступлением в должность

Российский посол поздравил президента Аргентины со вступлением в должность - РИА Новости, 10.12.2023

Российский посол поздравил президента Аргентины со вступлением в должность

Посол РФ Дмитрий Феоктистов принял участие в инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, передал ему поздравления от имени руководства России, выразив... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T23:32

2023-12-10T23:32

2023-12-10T23:50

аргентина

россия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - РИА Новости. Посол РФ Дмитрий Феоктистов принял участие в инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, передал ему поздравления от имени руководства России, выразив надежду на продолжение сотрудничества, сообщило российское посольство."Посол России в качестве представителя президента России принял участие в церемонии вступления в должность нового лидера Аргентины. От имени российского руководства Дмитрий Феоктистов тепло поздравил Хавьера Милея по случаю его избрания на пост президента, выразив надежду на то, что связывающие наши страны отношения дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства будут продолжены на благо двух народов", - говорится в сообщении.Посол также пожелал новому президенту Аргентины стойкости и успехов перед лицом стоящих перед страной вызовов.

https://ria.ru/20231120/politika-1910570718.html

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аргентина, россия, в мире