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Президент Аргентины исполнил со сторонниками песню известной рок-группы - РИА Новости, 10.12.2023
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22:41 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/miley-1914975264.html
Президент Аргентины исполнил со сторонниками песню известной рок-группы
Президент Аргентины исполнил со сторонниками песню известной рок-группы - РИА Новости, 10.12.2023
Президент Аргентины исполнил со сторонниками песню известной рок-группы
Президент Аргентины Хавьер Милей вышел на балкон президентского дворца и исполнил вместе с толпой своих сторонников отрывок из песни известной рок-группы,... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T22:41
2023-12-10T22:41
аргентина
хавьер милей
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей вышел на балкон президентского дворца и исполнил вместе с толпой своих сторонников отрывок из песни известной рок-группы, следует из официальной трансляции. Во время избирательной кампании Милей, появляясь перед народом, зачастую исполнял свою версию песни аргентинской рок-группы "Ла-Ренга", которая начинается фразой: "Привет всем! Я лев – зверь, рычащий посреди проспекта". Переиначив песню на свой лад, Милей обещал "сожрать" политическую "касту" Аргентины. В воскресенье после инаугурации он исполнил эту же композицию с балкона дворца, под которым собрались сотни людей, ожидая его выхода. Сторонники подхватили песню президента и спели вместе с ним.
https://ria.ru/20231120/politika-1910570718.html
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аргентина, хавьер милей, в мире
Аргентина, Хавьер Милей, В мире
Президент Аргентины исполнил со сторонниками песню известной рок-группы

Президент Аргентины исполнил со сторонниками песню рок-группы La Renga

© AP Photo / Natacha PisarenkoИзбранный президент Аргентины Хавьер Милей
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей вышел на балкон президентского дворца и исполнил вместе с толпой своих сторонников отрывок из песни известной рок-группы, следует из официальной трансляции.
Во время избирательной кампании Милей, появляясь перед народом, зачастую исполнял свою версию песни аргентинской рок-группы "Ла-Ренга", которая начинается фразой: "Привет всем! Я лев – зверь, рычащий посреди проспекта". Переиначив песню на свой лад, Милей обещал "сожрать" политическую "касту" Аргентины.
В воскресенье после инаугурации он исполнил эту же композицию с балкона дворца, под которым собрались сотни людей, ожидая его выхода. Сторонники подхватили песню президента и спели вместе с ним.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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