https://ria.ru/20231210/miley-1914947267.html

Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины

Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины - РИА Новости, 10.12.2023

Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины

Хавьер Милей принес присягу перед парламентариями и вступил в должность президента Аргентины, следует из официальной трансляции мероприятия. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T17:59

2023-12-10T17:59

2023-12-10T20:49

аргентина

хавьер милей

китай

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брикс

луис инасиу лула да силва

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек — РИА Новости. Хавьер Милей принес присягу перед парламентариями и вступил в должность президента Аргентины, следует из официальной трансляции мероприятия."Да, клянусь", — сказал он, таким образом, став новым главой государства на четыре года.Милей заявил, что с его приходом к власти начинается новая эра в истории страны."Сегодня в Аргентине начинается новая эра — эра мира, развития, свободы и прогресса. <...> Ни одно правительство не получало худшего наследия, чем получили мы", — отметил новый президент, раскритиковав действия прежнего кабмина в сфере экономики и финансов.Это латиноамериканское государство переживает затяжной экономический кризис. По оценкам аналитиков, в этом году инфляция в стране составит 185 процентов, что является одним из самых высоких показателей в регионе, национальная валюта обесценивается, зарплаты населения практически не растут, а уровень бедности превышает 40 процентов. Аргентина почти лишилась международных резервов и вынуждена прибегать к помощи Китая, чтобы платить по многомиллиардным долгам перед МВФ.Милей, в свою очередь, обещал упразднить Центральный банк, провести налоговые реформы и масштабную приватизацию, снять значительную часть ограничений на внешнюю торговлю, существенно облегчив импорт, перевести страну на доллары, а также обнулить участие государства в проектах по строительству инфраструктуры из-за нехватки средств в бюджете.В сфере внешней политики он заявлял о намерении ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив связи с основными торговыми партнерами Аргентины — Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами. Впоследствии политик смягчил риторику и даже пригласил на свою инаугурацию президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, а также высказался за плодотворное развитие отношений между странами.Он также заявил, что Аргентина не будет выступать в БРИКС, куда ее пригласили с 1 января 2024 года, и не намерен работать с Москвой.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле обратили внимание на предвыборные заявления Милея, но будут ориентироваться на его слова после инаугурации.

https://ria.ru/20231210/miley-1914886136.html

https://ria.ru/20231201/miley-1913030368.html

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Инаугурация президента Аргентины Хавьер Милей принес присягу перед парламентариями и вступил в должность президента Аргентины, следует из официальной трансляции мероприятия. "Да, клянусь", — сказал он, таким образом став новым главой государства на четыре года. 2023-12-10T17:59 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аргентина, хавьер милей, китай, в мире, дмитрий песков, мвф, брикс, луис инасиу лула да силва, бразилия