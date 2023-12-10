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Сотни сторонников нового президента Аргентины собрались у здания конгресса - РИА Новости, 10.12.2023
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17:42 10.12.2023 (обновлено: 17:43 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/miley-1914945341.html
Сотни сторонников нового президента Аргентины собрались у здания конгресса
Сотни сторонников нового президента Аргентины собрались у здания конгресса - РИА Новости, 10.12.2023
Сотни сторонников нового президента Аргентины собрались у здания конгресса
Сотни сторонников нового президента Аргентины Хавьера Милея собрались в Буэнос-Айресе у здания конгресса, где он принесет присягу. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T17:42
2023-12-10T17:43
аргентина
буэнос-айрес (город)
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек — РИА Новости. Сотни сторонников нового президента Аргентины Хавьера Милея собрались в Буэнос-Айресе у здания конгресса, где он принесет присягу. Некоторые из них пришли ещё ночью, чтобы занять места поближе к трибуне, с которой будет выступать президент. Через несколько мгновений Милей должен выдвинуться из отеля "Либертадор", где он живёт и откуда ведёт работу в последнее время, в сторону парламента. У конгресса усилены меры безопасности, перекрыты центральные улицы аргентинской столицы.
аргентина
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аргентина, буэнос-айрес (город), в мире
Аргентина, Буэнос-Айрес (город), В мире
Сотни сторонников нового президента Аргентины собрались у здания конгресса

Сотни сторонников нового президента Аргентины Милея собрались у здания конгресса

© AP Photo / Natacha PisarenkoХавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины
Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек — РИА Новости. Сотни сторонников нового президента Аргентины Хавьера Милея собрались в Буэнос-Айресе у здания конгресса, где он принесет присягу.
Некоторые из них пришли ещё ночью, чтобы занять места поближе к трибуне, с которой будет выступать президент.
Через несколько мгновений Милей должен выдвинуться из отеля "Либертадор", где он живёт и откуда ведёт работу в последнее время, в сторону парламента.
У конгресса усилены меры безопасности, перекрыты центральные улицы аргентинской столицы.
 
АргентинаБуэнос-Айрес (город)В мире
 
 
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