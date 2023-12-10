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Сотни сторонников нового президента Аргентины собрались у здания конгресса

Сотни сторонников нового президента Аргентины собрались у здания конгресса - РИА Новости, 10.12.2023

Сотни сторонников нового президента Аргентины собрались у здания конгресса

Сотни сторонников нового президента Аргентины Хавьера Милея собрались в Буэнос-Айресе у здания конгресса, где он принесет присягу. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T17:42

2023-12-10T17:42

2023-12-10T17:43

аргентина

буэнос-айрес (город)

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек — РИА Новости. Сотни сторонников нового президента Аргентины Хавьера Милея собрались в Буэнос-Айресе у здания конгресса, где он принесет присягу. Некоторые из них пришли ещё ночью, чтобы занять места поближе к трибуне, с которой будет выступать президент. Через несколько мгновений Милей должен выдвинуться из отеля "Либертадор", где он живёт и откуда ведёт работу в последнее время, в сторону парламента. У конгресса усилены меры безопасности, перекрыты центральные улицы аргентинской столицы.

аргентина

буэнос-айрес (город)

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аргентина, буэнос-айрес (город), в мире