https://ria.ru/20231210/miley-1914945161.html
Избранный президент Аргентины Милей отправился на свою инаугурацию
Избранный президент Аргентины Милей отправился на свою инаугурацию - РИА Новости, 10.12.2023
Избранный президент Аргентины Милей отправился на свою инаугурацию
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей отправился на свою инаугурацию, следует из официальной трансляции мероприятия. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T17:42
2023-12-10T17:42
2023-12-10T17:42
в мире
аргентина
хавьер милей
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - РИА Новости. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей отправился на свою инаугурацию, следует из официальной трансляции мероприятия. Кортеж выехал из отеля "Либертадор", где Милей и его команда живут уже больше месяца и проводят все рабочие встречи, к зданию конгресса. Милея сопровождает его сестра Карина, которую он считает самым близким человеком и союзником. Перед парламентариями Милей принесет присягу, после чего обратится с речью к гражданам. У конгресса собралось много сторонников Милея, некоторые из них пришли ещё ночью, чтобы занять места поближе к трибуне, с которой будет выступать президент.
https://ria.ru/20231210/miley-1914886136.html
https://ria.ru/20231120/argentina-1910618424.html
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в мире, аргентина, хавьер милей
В мире, Аргентина, Хавьер Милей
Избранный президент Аргентины Милей отправился на свою инаугурацию
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей отправился на свою инаугурацию
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - РИА Новости. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей отправился на свою инаугурацию, следует из официальной трансляции мероприятия.
Кортеж выехал из отеля "Либертадор", где Милей и его команда живут уже больше месяца и проводят все рабочие встречи, к зданию конгресса.
Президент Аргентины Милей откажется от радикального курса, считают эксперты
Милея сопровождает его сестра Карина, которую он считает самым близким человеком и союзником.
Перед парламентариями Милей принесет присягу, после чего обратится с речью к гражданам.
У конгресса собралось много сторонников Милея, некоторые из них пришли ещё ночью, чтобы занять места поближе к трибуне, с которой будет выступать президент.
Эксперт не исключил, что Аргентина при Милее все-таки вступит в БРИКС