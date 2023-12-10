https://ria.ru/20231210/miley-1914886136.html

Президент Аргентины Милей откажется от радикального курса, считают эксперты

Президент Аргентины Милей откажется от радикального курса, считают эксперты - РИА Новости, 10.12.2023

Президент Аргентины Милей откажется от радикального курса, считают эксперты

Обещания избранного президента Аргентины Хавьера Милея трудновыполнимы, ему придется пересмотреть радикальные взгляды по ряду вопросов внутренней и внешней... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T08:33

2023-12-10T08:33

2023-12-10T14:40

в мире

аргентина

сша

буэнос-айрес (город)

владимир зеленский

брикс

российская академия наук

хавьер милей

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Обещания избранного президента Аргентины Хавьера Милея трудновыполнимы, ему придется пересмотреть радикальные взгляды по ряду вопросов внутренней и внешней политики, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Милей вступает в должность в воскресенье. На церемонии инаугурации среди прочих гостей ожидают Владимира Зеленского, главу МИД Израиля Эли Коэна и главу Минэнерго США Дженнифер Грэнхольм, пишут СМИ. Москву будет представлять посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов, сообщили в дипмиссии РИА Новости. Милей неоднократно заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар США как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и ряд министерств, сократив госаппарат. Придется идти на торг "У нового президента Аргентины нет большинства в парламенте, ему приходится согласовывать свои решения с оппозицией. Некоторые обещания просто очень трудновыполнимы: отказ от национальной валюты, устранение Центрального банка. Очень сложно договориться об этом с другими акторами политического процесса", — заявил РИА Новости и. о. директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. "Сокращение министерств — тоже затратное мероприятие, учитывая, что чиновникам нужно будет выплачивать большую компенсацию, что непосильным грузом ляжет на аргентинский бюджет", — добавил он. Собеседник агентства отметил, что парламентарии могут в некоторой степени уменьшить радикализм Милея, и ему придется идти на торг. БРИКС или не БРИКС? Розенталь обратил внимание, что позиция Милея может измениться по ряду вопросов внешней политики: сотрудничество с Бразилией и Китаем, вступление в БРИКС. "Бразилия — первый торговый партнер Аргентины, Китай — второй. Аргентина просто не сможет игнорировать эти связи. <…> Милей сначала говорил, что в БРИКС не пойдет, потом — что его команда будет выявлять целесообразность. Последнее заявление: 1 января Аргентина вступать в БРИКС не будет, но я не удивлюсь, если и это решение будет пересмотрено в среднесрочной перспективе", — подчеркнул он. Новый курс может завести в тупик В отличие от связей со странами БРИКС, курс на сближение с США не принесет Аргентине экономическую выгоду, а, напротив, заведет ее в тупик, убежден главный научный сотрудник отдела Европы и Америки Института научной информации по общественным наукам и Центра иберийских исследований Института Латинской Америки РАН Петр Яковлев. "Аргентина поставляет в Китай продукты для корма скота, сою, субпродукты, вино, и без этого они не могут обойтись, у Пекина этого нет. А США? Все то, что производит Аргентина и поставляет на мировой рынок, поставляют и США", — сказал он. "Даже по стали: Буэнос-Айрес уже несколько лет добивается снижения пошлин со стороны США на аргентинскую сталь, а те сопротивляются, потому что у них свои заводы", — добавил эксперт. Реверанс в сторону Запада Яковлев отметил, что приглашение Зеленского на инаугурацию стало реверансом в сторону США и Евросоюза, тогда как в реальности двусторонние отношения Буэнос-Айреса и Киева близки к нулевой отметке. По его словам, на данный момент политика Милея скорее напоминает "сумбур вместо дипломатической музыки", но в скором времени к нему придет понимание, что есть идеологические или политические предпочтения, а есть суровая экономическая реальность. "Во внутренней политике Аргентины есть много узлов, которые новому президенту предстоит распутать: борьба с инфляцией, хаос на валютном рынке, вопрос субсидирования цен на продукты и возросший государственный долг", — заключил эксперт.

https://ria.ru/20231210/miley-1914885269.html

https://ria.ru/20231120/argentina-1910618424.html

https://ria.ru/20231120/miley-1910474979.html

https://ria.ru/20231129/ssha-1912633430.html

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в мире, аргентина, сша, буэнос-айрес (город), владимир зеленский, брикс, российская академия наук, хавьер милей