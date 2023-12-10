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"Началось обрушение". На Украине пришли в ужас из-за катастрофы в Киеве - РИА Новости, 10.12.2023
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04:26 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/metro-1914879830.html
"Началось обрушение". На Украине пришли в ужас из-за катастрофы в Киеве
"Началось обрушение". На Украине пришли в ужас из-за катастрофы в Киеве - РИА Новости, 10.12.2023
"Началось обрушение". На Украине пришли в ужас из-за катастрофы в Киеве
Обрушение киевского метро говорит о серьезных негативных процессах, стоит ожидать новых катастроф в городе, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T04:26
2023-12-10T04:26
в мире
киев
украина
олег соскин
виталий кличко
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Обрушение киевского метро говорит о серьезных негативных процессах, стоит ожидать новых катастроф в городе, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.&quot;Началось обрушение Киева, произошла техногенная катастрофа, технологическая. Это начали рушиться туннели в этом куске ветки от Лыбедской до Теремков. &lt;...&gt;. Это полная катастрофа для Киева в условиях зимы&quot;, — считает эксперт.По мнению Соскина, столичные власти уделяли совершенно недостаточно внимания состоянию метрополитена. Экс-советник Кучмы отметил, что мэр Киева Виталий Кличко совершенно не занимается развитием и поддержанием подземки. Аналитик предположил, что следует ожидать новых обрушений метрополитена в других местах."Если этот кусок обваливается, значит, метро уже никто вообще не занимается, там проходят какие-то очень серьезные негативные процессы", — заключил Соскин.Как сообщила киевская городская прокуратура, в пятницу власти города объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" синей ветки метро. По предварительным данным, указанные обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению.Руководитель киевского метрополитена Виктор Брагинский отметил, что затопление метро могло произойти по нескольким причинам. По его словам, одна из версий — некачественная работа генерального подрядчика, который, в частности, выполнил проект без гидроизоляции и химзакрепления тоннеля. Вторая причина, предположительно, связана с тем, что река Лыбедь дала приток, а за оправой тоннеля находится вода. Не исключают также сложные геологические условия в виде плавунов.
https://ria.ru/20231209/kiev-1914777477.html
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в мире, киев, украина, олег соскин, виталий кличко
В мире, Киев, Украина, Олег Соскин, Виталий Кличко
"Началось обрушение". На Украине пришли в ужас из-за катастрофы в Киеве

Соскин: город Киев уже начал рушиться из-за недостатка внимания властей

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Обрушение киевского метро говорит о серьезных негативных процессах, стоит ожидать новых катастроф в городе, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"Началось обрушение Киева, произошла техногенная катастрофа, технологическая. Это начали рушиться туннели в этом куске ветки от Лыбедской до Теремков. <...>. Это полная катастрофа для Киева в условиях зимы", — считает эксперт.

По мнению Соскина, столичные власти уделяли совершенно недостаточно внимания состоянию метрополитена. Экс-советник Кучмы отметил, что мэр Киева Виталий Кличко совершенно не занимается развитием и поддержанием подземки.
Аналитик предположил, что следует ожидать новых обрушений метрополитена в других местах.
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"Если этот кусок обваливается, значит, метро уже никто вообще не занимается, там проходят какие-то очень серьезные негативные процессы", — заключил Соскин.
Как сообщила киевская городская прокуратура, в пятницу власти города объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" синей ветки метро. По предварительным данным, указанные обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению.
Руководитель киевского метрополитена Виктор Брагинский отметил, что затопление метро могло произойти по нескольким причинам. По его словам, одна из версий — некачественная работа генерального подрядчика, который, в частности, выполнил проект без гидроизоляции и химзакрепления тоннеля. Вторая причина, предположительно, связана с тем, что река Лыбедь дала приток, а за оправой тоннеля находится вода. Не исключают также сложные геологические условия в виде плавунов.
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