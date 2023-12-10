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Маск обратился к Зеленскому с неожиданным требованием

Маск обратился к Зеленскому с неожиданным требованием - РИА Новости, 10.12.2023

Маск обратился к Зеленскому с неожиданным требованием

Американский миллиардер Илон Маск потребовал в соцсети X от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американца Гонсало Лире. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T08:38

2023-12-10T08:38

2023-12-10T10:13

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск потребовал в соцсети X от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американца Гонсало Лире.Так миллиардер отреагировал на заявление американского журналиста Такера Карлсона, что Лира с июля подвергают пыткам в украинской тюрьме за критику Зеленского, а президент США Джо Байден одобряет такие действия."После того как мы отправили Украине сто миллиардов долларов, они еще и посадили в тюрьму американца? Может, дело не только в критике Зеленского? Потому что если только в ней, тогда у нас большие проблемы", — написал Маск.Предприниматель призвал Зеленского просветить американский народ по этому вопросу.В начале мая СБУ сообщила об аресте иностранного блогера. Украинское издание "Страна.ua" отметило, что речь, вероятно, идет о Гонсало Лире. По информации из открытых источников, Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес — уроженец США и имеет гражданство Чили. В своих роликах в соцсетях он критиковал НАТО, администрацию Байдена, а также Зеленского.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

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