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Маск обратился к Зеленскому с неожиданным требованием - РИА Новости, 10.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:38 10.12.2023 (обновлено: 10:13 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/mask-1914886998.html
Маск обратился к Зеленскому с неожиданным требованием
Маск обратился к Зеленскому с неожиданным требованием - РИА Новости, 10.12.2023
Маск обратился к Зеленскому с неожиданным требованием
Американский миллиардер Илон Маск потребовал в соцсети X от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американца Гонсало Лире. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T08:38
2023-12-10T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
сша
илон маск
служба безопасности украины
джо байден
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск потребовал в соцсети X от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американца Гонсало Лире.Так миллиардер отреагировал на заявление американского журналиста Такера Карлсона, что Лира с июля подвергают пыткам в украинской тюрьме за критику Зеленского, а президент США Джо Байден одобряет такие действия.&quot;После того как мы отправили Украине сто миллиардов долларов, они еще и посадили в тюрьму американца? Может, дело не только в критике Зеленского? Потому что если только в ней, тогда у нас большие проблемы&quot;, — написал Маск.Предприниматель призвал Зеленского просветить американский народ по этому вопросу.В начале мая СБУ сообщила об аресте иностранного блогера. Украинское издание "Страна.ua" отметило, что речь, вероятно, идет о Гонсало Лире. По информации из открытых источников, Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес — уроженец США и имеет гражданство Чили. В своих роликах в соцсетях он критиковал НАТО, администрацию Байдена, а также Зеленского.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сша, илон маск, служба безопасности украины, джо байден, нато, чили
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, США, Илон Маск, Служба безопасности Украины, Джо Байден, НАТО, Чили
Маск обратился к Зеленскому с неожиданным требованием

Маск потребовал от Зеленского объяснить арест гражданина США Гонсало Лире

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск потребовал в соцсети X от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американца Гонсало Лире.
Так миллиардер отреагировал на заявление американского журналиста Такера Карлсона, что Лира с июля подвергают пыткам в украинской тюрьме за критику Зеленского, а президент США Джо Байден одобряет такие действия.
«

"После того как мы отправили Украине сто миллиардов долларов, они еще и посадили в тюрьму американца? Может, дело не только в критике Зеленского? Потому что если только в ней, тогда у нас большие проблемы", — написал Маск.

Предприниматель призвал Зеленского просветить американский народ по этому вопросу.
В начале мая СБУ сообщила об аресте иностранного блогера. Украинское издание "Страна.ua" отметило, что речь, вероятно, идет о Гонсало Лире. По информации из открытых источников, Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес — уроженец США и имеет гражданство Чили. В своих роликах в соцсетях он критиковал НАТО, администрацию Байдена, а также Зеленского.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСШАИлон МаскСлужба безопасности УкраиныДжо БайденНАТОЧили
 
 
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