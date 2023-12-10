https://ria.ru/20231210/livan-1914943224.html

При атаке "Хезболлы" пострадали шесть израильских военных, пишут СМИ

При атаке "Хезболлы" пострадали шесть израильских военных, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2023

При атаке "Хезболлы" пострадали шесть израильских военных, пишут СМИ

Шестеро военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пострадали в результате атаки беспилотников ливанского движения "Хезболлах" по базе на севере Израиля, сообщает... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T17:26

2023-12-10T17:26

2023-12-10T17:30

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хезболла

израиль

ливан

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Шестеро военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пострадали в результате атаки беспилотников ливанского движения "Хезболлах" по базе на севере Израиля, сообщает издание Times of Israel. В воскресенье ЦАХАЛ сообщила о перехвате двух целей, прилетевших из Ливана, несколько военных при этом пострадали. "В воскресенье шестеро военных ЦАХАЛ получили ранения средней степени тяжести, еще четверо пострадали в легкой степени от осколков и отравления дымом в результате нападения беспилотников "Хезболлах" на базу в Западной Галилее", - сообщает издание. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html

https://ria.ru/20231207/izrail-1914466097.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, израиль, ливан, в мире