https://ria.ru/20231210/krym-1914898802.html

В Крыму из-за дождей произошел обвал породы на входе к водопаду Учан-Су

В Крыму из-за дождей произошел обвал породы на входе к водопаду Учан-Су - РИА Новости, 10.12.2023

В Крыму из-за дождей произошел обвал породы на входе к водопаду Учан-Су

Обильные дожди привели к обвалу породы на входе к водопаду Учан-Су в Ялте, посещение водопада на данный момент невозможно, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T11:04

2023-12-10T11:04

2023-12-10T11:47

новости - туризм

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Обильные дожди привели к обвалу породы на входе к водопаду Учан-Су в Ялте, посещение водопада на данный момент невозможно, сообщили в Telegram-канале объединённой дирекции особо-охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым". "Из-за обильных осадков, на входной группе водопада Учан-Су произошёл обвал породы. С 10 декабря ЭПО Водопад Учан-Су закрыт для посещения до окончания восстановительных работ", - говорится в сообщении ведомства, в ведении которого находится Ялтинский заповедник с водопадом. Все остальные объекты заповедника работают в прежнем режиме. Двухкаскадный водопад Учан-Су ("летящая вода") расположен на южных склонах главной горной гряды Крыма и дает начало реке Водопадной в Ялте. В научной и туристической литературе на протяжении многих лет указывалось, что высота водопада составляет 98 метров. Недавние измерения ученых установили, что высота водопада составляет 114 метров. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Заповедный Крым" объединяет несколько заповедных территорий Крыма, в том числе Ялтинский горнолесной заповедник, на территории которого находится водопад.

https://ria.ru/20231119/kamnepad-1910409568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, происшествия, республика крым