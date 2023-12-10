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В Крыму из-за дождей произошел обвал породы на входе к водопаду Учан-Су - РИА Новости, 10.12.2023
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11:04 10.12.2023 (обновлено: 11:47 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/krym-1914898802.html
В Крыму из-за дождей произошел обвал породы на входе к водопаду Учан-Су
В Крыму из-за дождей произошел обвал породы на входе к водопаду Учан-Су - РИА Новости, 10.12.2023
В Крыму из-за дождей произошел обвал породы на входе к водопаду Учан-Су
Обильные дожди привели к обвалу породы на входе к водопаду Учан-Су в Ялте, посещение водопада на данный момент невозможно, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T11:04
2023-12-10T11:47
новости - туризм
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Обильные дожди привели к обвалу породы на входе к водопаду Учан-Су в Ялте, посещение водопада на данный момент невозможно, сообщили в Telegram-канале объединённой дирекции особо-охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым". "Из-за обильных осадков, на входной группе водопада Учан-Су произошёл обвал породы. С 10 декабря ЭПО Водопад Учан-Су закрыт для посещения до окончания восстановительных работ", - говорится в сообщении ведомства, в ведении которого находится Ялтинский заповедник с водопадом. Все остальные объекты заповедника работают в прежнем режиме. Двухкаскадный водопад Учан-Су ("летящая вода") расположен на южных склонах главной горной гряды Крыма и дает начало реке Водопадной в Ялте. В научной и туристической литературе на протяжении многих лет указывалось, что высота водопада составляет 98 метров. Недавние измерения ученых установили, что высота водопада составляет 114 метров. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Заповедный Крым" объединяет несколько заповедных территорий Крыма, в том числе Ялтинский горнолесной заповедник, на территории которого находится водопад.
https://ria.ru/20231119/kamnepad-1910409568.html
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новости - туризм, происшествия, республика крым
Новости - Туризм, Происшествия, Республика Крым
В Крыму из-за дождей произошел обвал породы на входе к водопаду Учан-Су

Обвал породы произошел на входе к смотровой площадке водопада Учан-Су в Крыму

© ФГБУ "Заповедный Крым"/ВКонтактеВодопад "Учан-Су"
Водопад Учан-Су
© ФГБУ "Заповедный Крым"/ВКонтакте
Водопад "Учан-Су"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Обильные дожди привели к обвалу породы на входе к водопаду Учан-Су в Ялте, посещение водопада на данный момент невозможно, сообщили в Telegram-канале объединённой дирекции особо-охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым".
«
"Из-за обильных осадков, на входной группе водопада Учан-Су произошёл обвал породы. С 10 декабря ЭПО Водопад Учан-Су закрыт для посещения до окончания восстановительных работ", - говорится в сообщении ведомства, в ведении которого находится Ялтинский заповедник с водопадом.
Все остальные объекты заповедника работают в прежнем режиме.
Двухкаскадный водопад Учан-Су ("летящая вода") расположен на южных склонах главной горной гряды Крыма и дает начало реке Водопадной в Ялте. В научной и туристической литературе на протяжении многих лет указывалось, что высота водопада составляет 98 метров. Недавние измерения ученых установили, что высота водопада составляет 114 метров.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Заповедный Крым" объединяет несколько заповедных территорий Крыма, в том числе Ялтинский горнолесной заповедник, на территории которого находится водопад.
Водопад Учан-су в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Ливни спровоцировали камнепад на самом высоком водопаде Крыма
19 ноября, 15:42
 
Новости - ТуризмПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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