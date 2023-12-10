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В Крыму высказались о "наработках" Киева по полуострову - РИА Новости, 10.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/krym-1914893107.html
В Крыму высказались о "наработках" Киева по полуострову
В Крыму высказались о "наработках" Киева по полуострову - РИА Новости, 10.12.2023
В Крыму высказались о "наработках" Киева по полуострову
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал заявление киевских властей о якобы... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T09:53
2023-12-10T09:53
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал заявление киевских властей о якобы наличии "наработок", которые вынудят Россию уйти из Крыма, дурманом и опиумом для украинцев. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью украинским СМИ заявил о подготовке "наработок" на 2024 год, которые вынудят Россию уйти из Крыма. "Эти высказывания Умерова - дурман, опиум для украинцев, один из законов, которыми пользуется западная власть: давай надежду, но не дай ей сбыться", - сказал РИА Новости Шонус. По его словам, сколько надо еще "умеровых, зеленских и подоляков", чтобы украинский народ наконец-то разобрался, где добро, а где зло, где правда, а где ложь, где справедливость и порядок, а где беспредел и продажа национальных интересов взамен на западные подачки. "Россия борется с нацизмом и выйдет в этом противостоянии победителем. Главная задача Украины не думать о захвате, а срочно делать наработки по плану капитуляции", - сказал Шонус. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20231210/krym-1914881056.html
https://ria.ru/20231209/kiev-1914830259.html
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украина, россия, республика крым, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Республика Крым, В мире
В Крыму высказались о "наработках" Киева по полуострову

Депутат Шонус назвал наработки Киева по Крыму дурманом и опиумом для украинцев

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСтела "Я люблю Керчь" на набережной Керчи в Крыму
Стела Я люблю Керчь на набережной Керчи в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Стела "Я люблю Керчь" на набережной Керчи в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал заявление киевских властей о якобы наличии "наработок", которые вынудят Россию уйти из Крыма, дурманом и опиумом для украинцев.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью украинским СМИ заявил о подготовке "наработок" на 2024 год, которые вынудят Россию уйти из Крыма.
Никки Хейли - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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"Эти высказывания Умерова - дурман, опиум для украинцев, один из законов, которыми пользуется западная власть: давай надежду, но не дай ей сбыться", - сказал РИА Новости Шонус.
По его словам, сколько надо еще "умеровых, зеленских и подоляков", чтобы украинский народ наконец-то разобрался, где добро, а где зло, где правда, а где ложь, где справедливость и порядок, а где беспредел и продажа национальных интересов взамен на западные подачки.
"Россия борется с нацизмом и выйдет в этом противостоянии победителем. Главная задача Украины не думать о захвате, а срочно делать наработки по плану капитуляции", - сказал Шонус.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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