https://ria.ru/20231210/krym-1914881056.html
"Пошлем солдат". В США сделали опасное заявление о Крыме
"Пошлем солдат". В США сделали опасное заявление о Крыме - РИА Новости, 10.12.2023
"Пошлем солдат". В США сделали опасное заявление о Крыме
Поддержка Штатами претензий Киева на Крым обернется третьей мировой войной, заявил корреспондент журнала American Conservative Брэдли Девлин. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T05:16
2023-12-10T05:16
2023-12-10T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
сша
никки хэйли
вивек рамасвами
республика крым
донецк
луганск
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Поддержка Штатами претензий Киева на Крым обернется третьей мировой войной, заявил корреспондент журнала American Conservative Брэдли Девлин.Журналист прокомментировал так прошедшие в среду дебаты между кандидатами в президенты США от Республиканской партии. Вивек Рамасвами предположил, что бывший полпред страны в ООН Никки Хэйли не сможет назвать три области на востоке Украины, ради которых она и Джо Байден хотят направить американские войска на помощь Киеву."В итоге она сказала: "Донецк, Луганск, Крым". Это неверный ответ. <...>. Единственный повод включать сюда Крым — это желание втянуть США в третью мировую войну", — считает автор статьи.По мнению Девлина, внешняя политика — одно из слабых мест Никки Хейли в рамках президентской гонки.Выборы главы государства в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024-м.
https://ria.ru/20231207/ramasvami-1914255138.html
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республика крым
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Никки Хэйли, Вивек Рамасвами, Республика Крым, Донецк, Луганск, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, Киев, ООН
"Пошлем солдат". В США сделали опасное заявление о Крыме
AC: участие США в борьбе за Крым приведет лишь к мировой войне