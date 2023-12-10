https://ria.ru/20231210/krym-1914881056.html

"Пошлем солдат". В США сделали опасное заявление о Крыме

"Пошлем солдат". В США сделали опасное заявление о Крыме - РИА Новости, 10.12.2023

"Пошлем солдат". В США сделали опасное заявление о Крыме

Поддержка Штатами претензий Киева на Крым обернется третьей мировой войной, заявил корреспондент журнала American Conservative Брэдли Девлин. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T05:16

2023-12-10T05:16

2023-12-10T13:36

специальная военная операция на украине

в мире

сша

никки хэйли

вивек рамасвами

республика крым

донецк

луганск

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Поддержка Штатами претензий Киева на Крым обернется третьей мировой войной, заявил корреспондент журнала American Conservative Брэдли Девлин.Журналист прокомментировал так прошедшие в среду дебаты между кандидатами в президенты США от Республиканской партии. Вивек Рамасвами предположил, что бывший полпред страны в ООН Никки Хэйли не сможет назвать три области на востоке Украины, ради которых она и Джо Байден хотят направить американские войска на помощь Киеву."В итоге она сказала: "Донецк, Луганск, Крым". Это неверный ответ. <...>. Единственный повод включать сюда Крым — это желание втянуть США в третью мировую войну", — считает автор статьи.По мнению Девлина, внешняя политика — одно из слабых мест Никки Хейли в рамках президентской гонки.Выборы главы государства в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024-м.

https://ria.ru/20231207/ramasvami-1914255138.html

https://ria.ru/20231112/pushkov-1908930419.html

сша

республика крым

донецк

луганск

украина

киев

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