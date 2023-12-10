Рейтинг@Mail.ru
Украинский конфликт сделал Россию сильнее, заявил Лавров - РИА Новости, 10.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/konflikt-1914936467.html
Украинский конфликт сделал Россию сильнее, заявил Лавров
Украинский конфликт сделал Россию сильнее, заявил Лавров - РИА Новости, 10.12.2023
Украинский конфликт сделал Россию сильнее, заявил Лавров
Россия стала сильнее в результате развязанного США украинского конфликта, также как становилась сильнее после победы над Наполеоном Бонапартом и Адольфом... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T16:23
2023-12-10T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
адольф гитлер
наполеон бонапарт
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908710322_0:127:3112:1878_1920x0_80_0_0_dcd14afc210f0d2567bd2761c97a98fa.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия стала сильнее в результате развязанного США украинского конфликта, также как становилась сильнее после победы над Наполеоном Бонапартом и Адольфом Гитлером, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В начале девятнадцатого века Наполеон собрал почти всю Европу, чтобы напасть на Россию. Мы победили его, и мы стали сильнее после этой агрессии. В середине прошлого века Гитлер сделал то же самое: он подчинил себе большинство европейских стран, чтобы начать агрессию против России. Он тоже был побежден, и мы стали сильнее после этой войны", - сказал министр, выступая в онлайн-формате на форуме в Дохе. "Результат войны, развязанной США с использованием Украины против России, уже виден... главный результат для нас и, кстати, для других, кто почувствует этот результат позже, заключается в том, что Россия уже стала намного сильнее, чем была до этих событий, и так будет после окончания войны", - добавил Лавров. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
https://ria.ru/20231210/rossiya-1914924452.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908710322_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_0a67779378d9aebd872887e550cad0f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, адольф гитлер, наполеон бонапарт, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Адольф Гитлер, Наполеон Бонапарт, Сергей Лавров
Украинский конфликт сделал Россию сильнее, заявил Лавров

Лавров: Россия стала сильнее в результате развязанного США украинского конфликта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на танке Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие на танке Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие на танке Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия стала сильнее в результате развязанного США украинского конфликта, также как становилась сильнее после победы над Наполеоном Бонапартом и Адольфом Гитлером, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"В начале девятнадцатого века Наполеон собрал почти всю Европу, чтобы напасть на Россию. Мы победили его, и мы стали сильнее после этой агрессии. В середине прошлого века Гитлер сделал то же самое: он подчинил себе большинство европейских стран, чтобы начать агрессию против России. Он тоже был побежден, и мы стали сильнее после этой войны", - сказал министр, выступая в онлайн-формате на форуме в Дохе.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Что будет, если Россия победит? — спрашивает немецкая газета Zeit
25 ноября, 08:00
"Результат войны, развязанной США с использованием Украины против России, уже виден... главный результат для нас и, кстати, для других, кто почувствует этот результат позже, заключается в том, что Россия уже стала намного сильнее, чем была до этих событий, и так будет после окончания войны", - добавил Лавров.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Оглушительная победа. В Британии сделали страшное предсказание Украине
Вчера, 15:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШААдольф ГитлерНаполеон БонапартСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала