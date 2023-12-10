https://ria.ru/20231210/konflikt-1914936467.html

Украинский конфликт сделал Россию сильнее, заявил Лавров

Украинский конфликт сделал Россию сильнее, заявил Лавров - РИА Новости, 10.12.2023

Украинский конфликт сделал Россию сильнее, заявил Лавров

Россия стала сильнее в результате развязанного США украинского конфликта, также как становилась сильнее после победы над Наполеоном Бонапартом и Адольфом... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T16:23

2023-12-10T16:23

2023-12-10T16:23

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

адольф гитлер

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сергей лавров

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия стала сильнее в результате развязанного США украинского конфликта, также как становилась сильнее после победы над Наполеоном Бонапартом и Адольфом Гитлером, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В начале девятнадцатого века Наполеон собрал почти всю Европу, чтобы напасть на Россию. Мы победили его, и мы стали сильнее после этой агрессии. В середине прошлого века Гитлер сделал то же самое: он подчинил себе большинство европейских стран, чтобы начать агрессию против России. Он тоже был побежден, и мы стали сильнее после этой войны", - сказал министр, выступая в онлайн-формате на форуме в Дохе. "Результат войны, развязанной США с использованием Украины против России, уже виден... главный результат для нас и, кстати, для других, кто почувствует этот результат позже, заключается в том, что Россия уже стала намного сильнее, чем была до этих событий, и так будет после окончания войны", - добавил Лавров. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

https://ria.ru/20231210/rossiya-1914924452.html

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в мире, россия, украина, сша, адольф гитлер, наполеон бонапарт, сергей лавров