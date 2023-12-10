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Пропавшее в отеле в Париже кольцо за 750 тысяч евро обнаружили в пылесосе
Пропавшее в отеле в Париже кольцо за 750 тысяч евро обнаружили в пылесосе - РИА Новости, 10.12.2023
Пропавшее в отеле в Париже кольцо за 750 тысяч евро обнаружили в пылесосе
Бриллиантовое кольцо, о пропаже которого владелица, остановившаяся в парижском отеле Ritz, заявила в пятницу, обнаружили в пылесосе, сообщило издание Parisien. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T17:38
2023-12-10T17:38
2023-12-10T17:39
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ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Бриллиантовое кольцо, о пропаже которого владелица, остановившаяся в парижском отеле Ritz, заявила в пятницу, обнаружили в пылесосе, сообщило издание Parisien. Постоялица отеля Ritz обратилась в комиссариат полиции в пятницу. Она сообщила, что оставила кольцо стоимостью 750 тысяч евро на тумбочке, но после возвращения с шопинга его не обнаружила. "Благодаря тщательной работе служб безопасности кольцо, пропавшее в пятницу, было обнаружено в пылевом мешке пылесоса", - сообщили изданию в отеле. Там заверили, что предприниматель родом из Малайзии, являющаяся владелицей кольца, его потеряла, и речи о краже не идет.
https://ria.ru/20231206/nauka-1913954795.html
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париж, в мире
Пропавшее в отеле в Париже кольцо за 750 тысяч евро обнаружили в пылесосе
Пропавшее в отеле Парижа бриллиантовое кольцо за 750 тысяч евро нашли в пылесосе