https://ria.ru/20231210/koltso-1914944560.html

Пропавшее в отеле в Париже кольцо за 750 тысяч евро обнаружили в пылесосе

Пропавшее в отеле в Париже кольцо за 750 тысяч евро обнаружили в пылесосе - РИА Новости, 10.12.2023

Пропавшее в отеле в Париже кольцо за 750 тысяч евро обнаружили в пылесосе

Бриллиантовое кольцо, о пропаже которого владелица, остановившаяся в парижском отеле Ritz, заявила в пятницу, обнаружили в пылесосе, сообщило издание Parisien. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T17:38

2023-12-10T17:38

2023-12-10T17:39

париж

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ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Бриллиантовое кольцо, о пропаже которого владелица, остановившаяся в парижском отеле Ritz, заявила в пятницу, обнаружили в пылесосе, сообщило издание Parisien. Постоялица отеля Ritz обратилась в комиссариат полиции в пятницу. Она сообщила, что оставила кольцо стоимостью 750 тысяч евро на тумбочке, но после возвращения с шопинга его не обнаружила. "Благодаря тщательной работе служб безопасности кольцо, пропавшее в пятницу, было обнаружено в пылевом мешке пылесоса", - сообщили изданию в отеле. Там заверили, что предприниматель родом из Малайзии, являющаяся владелицей кольца, его потеряла, и речи о краже не идет.

https://ria.ru/20231206/nauka-1913954795.html

https://radiosputnik.ru/20231124/luch-1911494839.html

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