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Пропавшее в отеле в Париже кольцо за 750 тысяч евро обнаружили в пылесосе - РИА Новости, 10.12.2023
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17:38 10.12.2023 (обновлено: 17:39 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/koltso-1914944560.html
Пропавшее в отеле в Париже кольцо за 750 тысяч евро обнаружили в пылесосе
Пропавшее в отеле в Париже кольцо за 750 тысяч евро обнаружили в пылесосе - РИА Новости, 10.12.2023
Пропавшее в отеле в Париже кольцо за 750 тысяч евро обнаружили в пылесосе
Бриллиантовое кольцо, о пропаже которого владелица, остановившаяся в парижском отеле Ritz, заявила в пятницу, обнаружили в пылесосе, сообщило издание Parisien. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T17:38
2023-12-10T17:39
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ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Бриллиантовое кольцо, о пропаже которого владелица, остановившаяся в парижском отеле Ritz, заявила в пятницу, обнаружили в пылесосе, сообщило издание Parisien. Постоялица отеля Ritz обратилась в комиссариат полиции в пятницу. Она сообщила, что оставила кольцо стоимостью 750 тысяч евро на тумбочке, но после возвращения с шопинга его не обнаружила. "Благодаря тщательной работе служб безопасности кольцо, пропавшее в пятницу, было обнаружено в пылевом мешке пылесоса", - сообщили изданию в отеле. Там заверили, что предприниматель родом из Малайзии, являющаяся владелицей кольца, его потеряла, и речи о краже не идет.
https://ria.ru/20231206/nauka-1913954795.html
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париж, в мире
Париж, В мире
Пропавшее в отеле в Париже кольцо за 750 тысяч евро обнаружили в пылесосе

Пропавшее в отеле Парижа бриллиантовое кольцо за 750 тысяч евро нашли в пылесосе

© flickr.com/Wolfgang JungОтель Ritz в Париже
Отель Ritz в Париже
© flickr.com/Wolfgang Jung
Отель Ritz в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Бриллиантовое кольцо, о пропаже которого владелица, остановившаяся в парижском отеле Ritz, заявила в пятницу, обнаружили в пылесосе, сообщило издание Parisien.
Постоялица отеля Ritz обратилась в комиссариат полиции в пятницу. Она сообщила, что оставила кольцо стоимостью 750 тысяч евро на тумбочке, но после возвращения с шопинга его не обнаружила.
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"Благодаря тщательной работе служб безопасности кольцо, пропавшее в пятницу, было обнаружено в пылевом мешке пылесоса", - сообщили изданию в отеле.
Там заверили, что предприниматель родом из Малайзии, являющаяся владелицей кольца, его потеряла, и речи о краже не идет.
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