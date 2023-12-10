https://ria.ru/20231210/knr-1914884973.html

Китай обвинил Филиппины в очередной провокации

Китай обвинил Филиппины в очередной провокации - РИА Новости, 10.12.2023

Китай обвинил Филиппины в очередной провокации

Управление морской полиции КНР в воскресенье обвинило филиппинское судно в намеренном столкновении с катером китайской береговой охраны, совершавшим регулярный... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T08:12

2023-12-10T08:12

2023-12-10T11:55

в мире

китай

филиппины

южно-китайское море

постоянная палата третейского суда

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ПЕКИН, 10 дек — РИА Новости. Управление морской полиции КНР в воскресенье обвинило филиппинское судно в намеренном столкновении с катером китайской береговой охраны, совершавшим регулярный рейс в районе спорных островов Спратли в Южно-Китайском море. В заявлении на сайте управления говорится, что в воскресенье утром группа из четырех филиппинских судов незаконно вошла в воды в районе островов Спратли недалеко от рифа Жэньай. "Береговая охрана Китая применила законные меры контроля по отношению к филиппинским судам", — говорится в заявлении.Кроме того, управление сообщило об опасных маневрах со стороны одного из филиппинских судов. "Филиппинское судно Unaizah Mae 1, проигнорировав многочисленные строгие предупреждения с нашей стороны, а также нарушив "Международные правила предупреждения столкновений судов в море", непрофессиональным и опасным образом сделало резкий разворот и намеренно столкнулось с катером береговой охраны КНР, совершавшим регулярное и законное плавание", — говорится в заявлении. Уточняется, что соответствующие действия привели к повреждениям на судне, вся ответственность, по словам китайской береговой охраны, лежит на филиппинской стороне. Накануне Филиппины обвинили береговую охрану Китая в использовании водометов против трех правительственных судов, доставлявших топливо и продовольствие филиппинским рыбакам. Национальная оперативная группа по Западно-Филиппинскому морю (местное название Южно-Китайского моря) сообщала, что водометы были использованы по меньшей мере восемь раз. Кроме того, по ее сведениям, китайская сторона применила дальнодействующее акустическое устройство, что сказалось на самочувствии ряда членов филиппинских экипажей. Также отмечается, что из-за использования водометов филиппинское судно Datu Tamblot получило значительные повреждения навигационной и коммуникационной систем. Филиппины также обвинили китайскую береговую охрану в незаконной установке плавучего заграждения у мелководья Скарборо. Китай и Филиппины оспаривают принадлежность островов и вод вокруг архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.

https://ria.ru/20231206/frantsiya-1914056150.html

китай

филиппины

южно-китайское море

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в мире, китай, филиппины, южно-китайское море, постоянная палата третейского суда