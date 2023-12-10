https://ria.ru/20231210/klichko-1914879036.html
Виталия Кличко "заклинило" в прямом эфире во время беседы с журналистом
Виталия Кличко "заклинило" в прямом эфире во время беседы с журналистом - РИА Новости, 10.12.2023
Виталия Кличко "заклинило" в прямом эфире во время беседы с журналистом
Мэр Киева Виталий Кличко впал в ступор во время беседы с журналистами телеканала "Киев24" в тоннеле столичного метро. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T03:23
2023-12-10T03:23
2023-12-10T08:45
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко впал в ступор во время беседы с журналистами телеканала "Киев24" в тоннеле столичного метро.Кличко, находясь с журналистами в аварийном тоннеле, комментировал состояние киевского метрополитена после недавнего затопления."Подводя итоги, можно сказать, что сейчас, по соображениям безопасности..." — сказал Кличко, после чего последовала 12-секундная пауза.Во время молчания бывший спортсмен выглядел изумленным: стоял с раскрытым ртом, а в его взгляде читалась растерянность. После того как один из помощников посветил Кличко фонариком в лицо, он продолжил беседовать с репортерами.Как сообщила киевская городская прокуратура, в пятницу власти города объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" синей ветки метро. По предварительным данным, указанные обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению.Руководитель киевского метрополитена Виктор Брагинский отметил, что затопление метро могло произойти по нескольким причинам. По его словам, одна из версий — некачественная работа генерального подрядчика, который, в частности, выполнил проект без гидроизоляции и химзакрепления тоннеля. Вторая причина, предположительно, связана с тем, что река Лыбедь дала приток, а за оправой тоннеля находится вода. Не исключают также сложные геологические условия в виде плавунов.
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киев, виталий кличко, в мире
Киев, Виталий Кличко, В мире
Виталия Кличко "заклинило" в прямом эфире во время беседы с журналистом
Виталий Кличко впал в ступор в прямом эфире канала "Киев24"
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Мэр Киева Виталий Кличко впал в ступор во время беседы с журналистами телеканала "Киев24
" в тоннеле столичного метро.
Кличко, находясь с журналистами в аварийном тоннеле, комментировал состояние киевского метрополитена после недавнего затопления.
«
"Подводя итоги, можно сказать, что сейчас, по соображениям безопасности..." — сказал Кличко, после чего последовала 12-секундная пауза.
Во время молчания бывший спортсмен выглядел изумленным: стоял с раскрытым ртом, а в его взгляде читалась растерянность. После того как один из помощников посветил Кличко фонариком в лицо, он продолжил беседовать с репортерами.
Как сообщила киевская городская прокуратура, в пятницу власти города объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" синей ветки метро. По предварительным данным, указанные обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению.
Руководитель киевского метрополитена Виктор Брагинский отметил, что затопление метро могло произойти по нескольким причинам. По его словам, одна из версий — некачественная работа генерального подрядчика, который, в частности, выполнил проект без гидроизоляции и химзакрепления тоннеля. Вторая причина, предположительно, связана с тем, что река Лыбедь дала приток, а за оправой тоннеля находится вода. Не исключают также сложные геологические условия в виде плавунов.
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