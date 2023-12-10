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Москва поддерживает контакты только с политофисом ХАМАС, заявил Лавров - РИА Новости, 10.12.2023
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15:10 10.12.2023 (обновлено: 15:27 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/khamas-1914924876.html
Москва поддерживает контакты только с политофисом ХАМАС, заявил Лавров
Москва поддерживает контакты только с политофисом ХАМАС, заявил Лавров - РИА Новости, 10.12.2023
Москва поддерживает контакты только с политофисом ХАМАС, заявил Лавров
ХАМАС совершил террористическую атаку на Израиль, которую Россия осудила, Москва поддерживает контакты только с политическим офисом ХАМАС, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T15:10
2023-12-10T15:27
хамас
москва
в мире
израиль
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сергей лавров
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. ХАМАС совершил террористическую атаку на Израиль, которую Россия осудила, Москва поддерживает контакты только с политическим офисом ХАМАС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."ХАМАС совершил террористическую атаку 7 октября, которую мы сразу осудили. У ХАМАСа есть политическое отделение, действующее в Дохе, и у нас есть отношения с этим политическим отделением, и мы немедленно связались с людьми в Дохе, чтобы обсудить судьбу людей, взятых в заложники", - сказал министр, выступая в онлайн-формате на форуме в Дохе. Он отметил, что речь идет как о гражданах России и ее соседних стран, так и Израиля.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 46 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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хамас, москва, в мире, израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров
ХАМАС, Москва, В мире, Израиль, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сергей Лавров
Москва поддерживает контакты только с политофисом ХАМАС, заявил Лавров

Лавров: Москва поддерживает контакты только с политофисом ХАМАС, осуждая террор

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. ХАМАС совершил террористическую атаку на Израиль, которую Россия осудила, Москва поддерживает контакты только с политическим офисом ХАМАС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"ХАМАС совершил террористическую атаку 7 октября, которую мы сразу осудили. У ХАМАСа есть политическое отделение, действующее в Дохе, и у нас есть отношения с этим политическим отделением, и мы немедленно связались с людьми в Дохе, чтобы обсудить судьбу людей, взятых в заложники", - сказал министр, выступая в онлайн-формате на форуме в Дохе. Он отметил, что речь идет как о гражданах России и ее соседних стран, так и Израиля.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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США заявили, что нацелены на паузу в боях в секторе Газа
1 декабря, 23:31
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 46 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
ХАМАСМоскваВ миреИзраильРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСергей Лавров
 
 
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