В Палестине назвали желание Израиля расправиться с ХАМАС неосуществимым
Премьер Палестины: желание Израиля расправиться с ХАМАС невозможно осуществить
© AP Photo / Adel HanaЗдание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа
© AP Photo / Adel Hana
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа
ДОХА, 10 дек - РИА Новости. Движение ХАМАС является частью палестинской политической мозаики, и у Израиля нет возможности уничтожить его, заявил в субботу во время Дохийского дискуссионного форума премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.
«
"ХАМАС - это часть палестинской политической мозаики, и у Израиля нет возможности расправиться с ним, как он заявляет. Наша главная обеспокоенность не связана с тем, что будет завтра с сектором Газа или чтобы поставить Газу под чье-то управление, нам важно, что происходит сегодня, и прекращение войны", - отметил Штайе.
Он подчеркнул, что главная проблема палестинской власти сегодня - отсутствие партнера для переговоров в Израиле, его желание только мстить, а не искать политическое решение, а также зависимость США от предвыборных настроений. "Мы обсуждали с США ситуацию в Палестине. Для нас основной вопрос, когда оккупация сохраняется столь долго, - политическое решение этого конфликта, которое полностью прекратит оккупацию и нарушения прав палестинцев, а не экономическое или военное решение", - добавил палестинский премьер.