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В Палестине назвали желание Израиля расправиться с ХАМАС неосуществимым - РИА Новости, 10.12.2023
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12:00 10.12.2023 (обновлено: 12:08 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/khamas-1914904196.html
В Палестине назвали желание Израиля расправиться с ХАМАС неосуществимым
В Палестине назвали желание Израиля расправиться с ХАМАС неосуществимым - РИА Новости, 10.12.2023
В Палестине назвали желание Израиля расправиться с ХАМАС неосуществимым
Движение ХАМАС является частью палестинской политической мозаики, и у Израиля нет возможности уничтожить его, заявил в субботу во время Дохийского... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T12:00
2023-12-10T12:08
в мире
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ДОХА, 10 дек - РИА Новости. Движение ХАМАС является частью палестинской политической мозаики, и у Израиля нет возможности уничтожить его, заявил в субботу во время Дохийского дискуссионного форума премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе."ХАМАС - это часть палестинской политической мозаики, и у Израиля нет возможности расправиться с ним, как он заявляет. Наша главная обеспокоенность не связана с тем, что будет завтра с сектором Газа или чтобы поставить Газу под чье-то управление, нам важно, что происходит сегодня, и прекращение войны", - отметил Штайе.Он подчеркнул, что главная проблема палестинской власти сегодня - отсутствие партнера для переговоров в Израиле, его желание только мстить, а не искать политическое решение, а также зависимость США от предвыборных настроений. "Мы обсуждали с США ситуацию в Палестине. Для нас основной вопрос, когда оккупация сохраняется столь долго, - политическое решение этого конфликта, которое полностью прекратит оккупацию и нарушения прав палестинцев, а не экономическое или военное решение", - добавил палестинский премьер.
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в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Палестине назвали желание Израиля расправиться с ХАМАС неосуществимым

Премьер Палестины: желание Израиля расправиться с ХАМАС невозможно осуществить

© AP Photo / Adel HanaЗдание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Adel Hana
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа
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ДОХА, 10 дек - РИА Новости. Движение ХАМАС является частью палестинской политической мозаики, и у Израиля нет возможности уничтожить его, заявил в субботу во время Дохийского дискуссионного форума премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.
«
"ХАМАС - это часть палестинской политической мозаики, и у Израиля нет возможности расправиться с ним, как он заявляет. Наша главная обеспокоенность не связана с тем, что будет завтра с сектором Газа или чтобы поставить Газу под чье-то управление, нам важно, что происходит сегодня, и прекращение войны", - отметил Штайе.
Он подчеркнул, что главная проблема палестинской власти сегодня - отсутствие партнера для переговоров в Израиле, его желание только мстить, а не искать политическое решение, а также зависимость США от предвыборных настроений. "Мы обсуждали с США ситуацию в Палестине. Для нас основной вопрос, когда оккупация сохраняется столь долго, - политическое решение этого конфликта, которое полностью прекратит оккупацию и нарушения прав палестинцев, а не экономическое или военное решение", - добавил палестинский премьер.
 
В миреИзраильПалестинаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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