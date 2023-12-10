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В Палестине назвали желание Израиля расправиться с ХАМАС неосуществимым

В Палестине назвали желание Израиля расправиться с ХАМАС неосуществимым - РИА Новости, 10.12.2023

В Палестине назвали желание Израиля расправиться с ХАМАС неосуществимым

Движение ХАМАС является частью палестинской политической мозаики, и у Израиля нет возможности уничтожить его, заявил в субботу во время Дохийского... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T12:00

2023-12-10T12:00

2023-12-10T12:08

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 10 дек - РИА Новости. Движение ХАМАС является частью палестинской политической мозаики, и у Израиля нет возможности уничтожить его, заявил в субботу во время Дохийского дискуссионного форума премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе."ХАМАС - это часть палестинской политической мозаики, и у Израиля нет возможности расправиться с ним, как он заявляет. Наша главная обеспокоенность не связана с тем, что будет завтра с сектором Газа или чтобы поставить Газу под чье-то управление, нам важно, что происходит сегодня, и прекращение войны", - отметил Штайе.Он подчеркнул, что главная проблема палестинской власти сегодня - отсутствие партнера для переговоров в Израиле, его желание только мстить, а не искать политическое решение, а также зависимость США от предвыборных настроений. "Мы обсуждали с США ситуацию в Палестине. Для нас основной вопрос, когда оккупация сохраняется столь долго, - политическое решение этого конфликта, которое полностью прекратит оккупацию и нарушения прав палестинцев, а не экономическое или военное решение", - добавил палестинский премьер.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году