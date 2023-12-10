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Американский сенатор пригрозил ООН проблемами из-за критики Израиля
Американский сенатор пригрозил ООН проблемами из-за критики Израиля - РИА Новости, 10.12.2023
Американский сенатор пригрозил ООН проблемами из-за критики Израиля
Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм пригрозил ООН ещё большими проблемами с США на фоне критики политики Израиля по отношению к... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T23:09
2023-12-10T23:09
2023-12-10T23:09
хамас
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
джо байден
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ДОХА, 10 дек - РИА Новости. Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм пригрозил ООН ещё большими проблемами с США на фоне критики политики Израиля по отношению к палестинцам со стороны генерального секретаря ООН. "Как республиканец могу сказать, что полностью поддерживаю шаги президента Джо Байдена в отношении противостояния Израиля и ХАМАС. Прекращения огня не может быть до освобождения заложников и обеспечения безопасности Израиля. А нашему другу в ООН я хочу сказать, до этой войны у вас была проблема с США, а после начала этой войны у вас большая проблема с США", - сказал Грэм, выступая в воскресенье в рамках Дохийского дискуссионного форума. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в секторе Газа не возникла из вакуума, и причина противостояния лежит в отсутствии политического решения палестино-израильского конфликта.
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хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден, израиль, антониу гутерриш, в мире, сша
ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Джо Байден, Израиль, Антониу Гутерриш, В мире, США
Американский сенатор пригрозил ООН проблемами из-за критики Израиля
Сенатор-республиканец пригрозил ООН проблемами с США из-за критики Израиля