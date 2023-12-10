https://ria.ru/20231210/iran-1914893273.html
СМИ: Иран готовит соглашение с Россией в сфере информационной безопасности
СМИ: Иран готовит соглашение с Россией в сфере информационной безопасности - РИА Новости, 10.12.2023
СМИ: Иран готовит соглашение с Россией в сфере информационной безопасности
Исламский консультативный совет (меджлис или парламент) Ирана одобрил содержание доклада парламентской Комиссии по национальной безопасности и внешней политике... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T09:54
2023-12-10T09:54
2023-12-10T10:22
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ТЕГЕРАН, 10 дек – РИА Новости. Исламский консультативный совет (меджлис или парламент) Ирана одобрил содержание доклада парламентской Комиссии по национальной безопасности и внешней политике в отношении законопроекта по соглашению о сотрудничестве между Ираном и Россией в области информационной безопасности, передает агентство IRNA."На основании единственной статьи данного законопроекта одобряется Соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности между правительством Исламской Республики Иран и правительством Российской Федерации, включающее введение, 9 статей и приложение, и разрешается обмен документами по нему", – говорится в сообщении.Как утверждает агентство, на открытом заседании парламента Ирана в воскресенье был рассмотрен доклад Комиссии по нацбезопасности, касающийся законопроекта по данному соглашению о сотрудничестве между Тегераном и Москвой, и его общее содержание было одобрено 180 голосами "за" против 27 голосов "против".По словам официального представителя Комиссии Абольфазла Амуи, при сотрудничестве двух стран законопроект может предложить решения для противостояния угрозам, формирующимся в киберпространстве против государств.
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в мире, иран, россия, технологии, тегеран (город)
В мире, Иран, Россия, Технологии, Тегеран (город)
СМИ: Иран готовит соглашение с Россией в сфере информационной безопасности
IRNA: Иран одобрил проект сотрудничества с РФ в информационной безопасности