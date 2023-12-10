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СМИ: Иран готовит соглашение с Россией в сфере информационной безопасности - РИА Новости, 10.12.2023
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09:54 10.12.2023 (обновлено: 10:22 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/iran-1914893273.html
СМИ: Иран готовит соглашение с Россией в сфере информационной безопасности
СМИ: Иран готовит соглашение с Россией в сфере информационной безопасности - РИА Новости, 10.12.2023
СМИ: Иран готовит соглашение с Россией в сфере информационной безопасности
Исламский консультативный совет (меджлис или парламент) Ирана одобрил содержание доклада парламентской Комиссии по национальной безопасности и внешней политике... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T09:54
2023-12-10T10:22
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ТЕГЕРАН, 10 дек – РИА Новости. Исламский консультативный совет (меджлис или парламент) Ирана одобрил содержание доклада парламентской Комиссии по национальной безопасности и внешней политике в отношении законопроекта по соглашению о сотрудничестве между Ираном и Россией в области информационной безопасности, передает агентство IRNA."На основании единственной статьи данного законопроекта одобряется Соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности между правительством Исламской Республики Иран и правительством Российской Федерации, включающее введение, 9 статей и приложение, и разрешается обмен документами по нему", – говорится в сообщении.Как утверждает агентство, на открытом заседании парламента Ирана в воскресенье был рассмотрен доклад Комиссии по нацбезопасности, касающийся законопроекта по данному соглашению о сотрудничестве между Тегераном и Москвой, и его общее содержание было одобрено 180 голосами "за" против 27 голосов "против".По словам официального представителя Комиссии Абольфазла Амуи, при сотрудничестве двух стран законопроект может предложить решения для противостояния угрозам, формирующимся в киберпространстве против государств.
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
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в мире, иран, россия, технологии, тегеран (город)
В мире, Иран, Россия, Технологии, Тегеран (город)
СМИ: Иран готовит соглашение с Россией в сфере информационной безопасности

IRNA: Иран одобрил проект сотрудничества с РФ в информационной безопасности

© AP Photo / Ivan SekretarevФлаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Флаги России и Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 10 дек – РИА Новости. Исламский консультативный совет (меджлис или парламент) Ирана одобрил содержание доклада парламентской Комиссии по национальной безопасности и внешней политике в отношении законопроекта по соглашению о сотрудничестве между Ираном и Россией в области информационной безопасности, передает агентство IRNA.
«
"На основании единственной статьи данного законопроекта одобряется Соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности между правительством Исламской Республики Иран и правительством Российской Федерации, включающее введение, 9 статей и приложение, и разрешается обмен документами по нему", – говорится в сообщении.
Как утверждает агентство, на открытом заседании парламента Ирана в воскресенье был рассмотрен доклад Комиссии по нацбезопасности, касающийся законопроекта по данному соглашению о сотрудничестве между Тегераном и Москвой, и его общее содержание было одобрено 180 голосами "за" против 27 голосов "против".
По словам официального представителя Комиссии Абольфазла Амуи, при сотрудничестве двух стран законопроект может предложить решения для противостояния угрозам, формирующимся в киберпространстве против государств.
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