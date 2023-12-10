https://ria.ru/20231210/granitsa-1914976740.html

Словацкие автоперевозчики продолжат блокаду КПП на границе с Украиной

Словацкие автоперевозчики продолжат блокаду КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 10.12.2023

Словацкие автоперевозчики продолжат блокаду КПП на границе с Украиной

Союз автоперевозчиков Словакии, ранее приостановивший протест на границе с Украиной, принял решение возобновить его с понедельника, сообщили в организации. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T23:09

2023-12-10T23:09

2023-12-10T23:46

в мире

украина

словакия

еврокомиссия

евросоюз

ужгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913246748_0:60:2000:1185_1920x0_80_0_0_54731ce6305dcd24c0bd6340c365f40a.jpg

БРАТИСЛАВА, 10 дек — РИА Новости. Союз автоперевозчиков Словакии, ранее приостановивший протест на границе с Украиной, принял решение возобновить его с понедельника, сообщили в организации. "Руководство Союза автоперевозчиков Словакии приняло решение, что приступит к продолжению протеста на пограничном переходе Вышне Немецке — Ужгород 11 декабря с 15:00 (17:00 мск) до отмены", — говорится в заявлении.Уточняется, что водители заблокируют въезд с Украины на территорию Словакии, но передвижение пассажирского транспорта ограничивать не будут. "Руководство приняло такое решение на основе оценки полученной информации и ее влияния на словацкий рынок перевозок", — добавили в организации. Союз автоперевозчиков Словакии с 1 по 5 декабря блокировал движение через названный КПП, надеясь добиться от Еврокомиссии возвращения ранее отмененной системы разрешений для украинских водителей. Протест приостановили для встречи с министром транспорта страны, после чего планировалось принять решения о дальнейших действиях. Ситуация с фурами, следующими через территорию Словакии на Украину, обострилась в середине ноября, вскоре после начала акции польских перевозчиков, заблокировавших автодорожные пункты пропуска на границе с бывшей советской республикой.Так, водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через КПП "Вышне-Немецке — Ужгород", чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров.Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью перекрыть движение, если в Европейской комиссии не прислушаются к их мнению.В итоге представители словацкого Министерства транспорта встретились с руководством организации. В ведомстве заявили, что поддерживают предложение о восстановлении системы разрешений для украинских перевозчиков. Власти также пообещали озвучить требования протестующих на встрече министров ЕС, которая запланирована на 4 декабря.В союзе, в свою очередь, сообщили, что крупная словацкая ассоциация автоперевозчиков отказалась поддержать их акцию, но также прилагает усилия для восстановления ранее отмененной системы.

https://ria.ru/20231210/ochered-1914895974.html

https://ria.ru/20231210/venriya-1914912722.html

https://ria.ru/20231201/ukraina-1912872067.html

украина

словакия

ужгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, словакия, еврокомиссия, евросоюз, ужгород