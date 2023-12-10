https://ria.ru/20231210/gd-1914914246.html
ГД зафиксировала активизацию западных спецслужб перед выборами в России
ГД зафиксировала активизацию западных спецслужб перед выборами в России - РИА Новости, 10.12.2023
ГД зафиксировала активизацию западных спецслужб перед выборами в России
Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ фиксирует активизацию деятельности спецслужб НАТО в связи с... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T13:44
2023-12-10T13:44
2023-12-10T14:17
безопасность
россия
госдума рф
нато
выборы
прибалтика
грузия
мид германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_2c410902b62857fbc67663e39acf6b56.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ фиксирует активизацию деятельности спецслужб НАТО в связи с началом кампании по выборам президента в РФ, сообщили в Telegram-канале комиссии."Комиссия фиксирует активизацию деятельности спецслужб стран НАТО, подконтрольных им неправительственных организаций и "агентов влияния" в связи с началом кампании по выборам президента в России", - написано в публикации.В ней отмечается, что в период избирательной кампании на территории России происходят незаконные акции, организованные спецслужбами НАТО."Соответствующие тренинги организованы, например, в странах Прибалтики и в Грузии. Проводятся обучающие мероприятия для "псевдонаблюдателей", а также для так называемых "журналистов в изгнании". Данная деятельность осуществляется за счет организационной и грантовой поддержки, финансируемой в том числе МИД Германии", - сказано в Telegram-канале.Данные о провокациях на территории РФ комиссия передаст в ЦИК и Генпрокуратуру РФ. В ближайшее время комиссия организует встречу с ЦИК, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231210/amerika-1914851658.html
россия
прибалтика
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_feab7adacdc51f70063b2e5f9bf1a66b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, госдума рф, нато, выборы, прибалтика, грузия, мид германии
Безопасность, Россия, Госдума РФ, НАТО, Выборы, Прибалтика, Грузия, МИД Германии
ГД зафиксировала активизацию западных спецслужб перед выборами в России
ГД: произошла активизация спецслужб НАТО из-за старта предвыборной кампании в РФ