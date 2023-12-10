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ГД зафиксировала активизацию западных спецслужб перед выборами в России - РИА Новости, 10.12.2023
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13:44 10.12.2023 (обновлено: 14:17 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/gd-1914914246.html
ГД зафиксировала активизацию западных спецслужб перед выборами в России
ГД зафиксировала активизацию западных спецслужб перед выборами в России - РИА Новости, 10.12.2023
ГД зафиксировала активизацию западных спецслужб перед выборами в России
Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ фиксирует активизацию деятельности спецслужб НАТО в связи с... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T13:44
2023-12-10T14:17
безопасность
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госдума рф
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ фиксирует активизацию деятельности спецслужб НАТО в связи с началом кампании по выборам президента в РФ, сообщили в Telegram-канале комиссии."Комиссия фиксирует активизацию деятельности спецслужб стран НАТО, подконтрольных им неправительственных организаций и "агентов влияния" в связи с началом кампании по выборам президента в России", - написано в публикации.В ней отмечается, что в период избирательной кампании на территории России происходят незаконные акции, организованные спецслужбами НАТО."Соответствующие тренинги организованы, например, в странах Прибалтики и в Грузии. Проводятся обучающие мероприятия для "псевдонаблюдателей", а также для так называемых "журналистов в изгнании". Данная деятельность осуществляется за счет организационной и грантовой поддержки, финансируемой в том числе МИД Германии", - сказано в Telegram-канале.Данные о провокациях на территории РФ комиссия передаст в ЦИК и Генпрокуратуру РФ. В ближайшее время комиссия организует встречу с ЦИК, говорится в сообщении.
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безопасность, россия, госдума рф, нато, выборы, прибалтика, грузия, мид германии
Безопасность, Россия, Госдума РФ, НАТО, Выборы, Прибалтика, Грузия, МИД Германии
ГД зафиксировала активизацию западных спецслужб перед выборами в России

ГД: произошла активизация спецслужб НАТО из-за старта предвыборной кампании в РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ фиксирует активизацию деятельности спецслужб НАТО в связи с началом кампании по выборам президента в РФ, сообщили в Telegram-канале комиссии.
«
"Комиссия фиксирует активизацию деятельности спецслужб стран НАТО, подконтрольных им неправительственных организаций и "агентов влияния" в связи с началом кампании по выборам президента в России", - написано в публикации.
В ней отмечается, что в период избирательной кампании на территории России происходят незаконные акции, организованные спецслужбами НАТО.
"Соответствующие тренинги организованы, например, в странах Прибалтики и в Грузии. Проводятся обучающие мероприятия для "псевдонаблюдателей", а также для так называемых "журналистов в изгнании". Данная деятельность осуществляется за счет организационной и грантовой поддержки, финансируемой в том числе МИД Германии", - сказано в Telegram-канале.
Данные о провокациях на территории РФ комиссия передаст в ЦИК и Генпрокуратуру РФ. В ближайшее время комиссия организует встречу с ЦИК, говорится в сообщении.
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