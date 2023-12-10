https://ria.ru/20231210/gd-1914914246.html

ГД зафиксировала активизацию западных спецслужб перед выборами в России

ГД зафиксировала активизацию западных спецслужб перед выборами в России - РИА Новости, 10.12.2023

ГД зафиксировала активизацию западных спецслужб перед выборами в России

Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ фиксирует активизацию деятельности спецслужб НАТО в связи с... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T13:44

2023-12-10T13:44

2023-12-10T14:17

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ фиксирует активизацию деятельности спецслужб НАТО в связи с началом кампании по выборам президента в РФ, сообщили в Telegram-канале комиссии."Комиссия фиксирует активизацию деятельности спецслужб стран НАТО, подконтрольных им неправительственных организаций и "агентов влияния" в связи с началом кампании по выборам президента в России", - написано в публикации.В ней отмечается, что в период избирательной кампании на территории России происходят незаконные акции, организованные спецслужбами НАТО."Соответствующие тренинги организованы, например, в странах Прибалтики и в Грузии. Проводятся обучающие мероприятия для "псевдонаблюдателей", а также для так называемых "журналистов в изгнании". Данная деятельность осуществляется за счет организационной и грантовой поддержки, финансируемой в том числе МИД Германии", - сказано в Telegram-канале.Данные о провокациях на территории РФ комиссия передаст в ЦИК и Генпрокуратуру РФ. В ближайшее время комиссия организует встречу с ЦИК, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231210/amerika-1914851658.html

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безопасность, россия, госдума рф, нато, выборы, прибалтика, грузия, мид германии