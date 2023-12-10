Стали известны подробности разговора Путина и Нетаньяху
Нетаньяху в разговоре с Путиным выразил недовольство позицией РФ в ООН по Газе
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в воскресенье выразил недовольство позицией представителей РФ в ООН и на других площадках в вопросах, касающихся палестино-израильского конфликта, сообщила канцелярия премьера.
Ранее израильская радиостанция Kan со ссылкой на офис премьера информировала, что Нетаньяху в воскресенье провел длительный телефонный разговор с Путиным.
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"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил сегодня с президентом России Владимиром Путиным о войне с ХАМАС и ситуации в регионе. Премьер-министр выразил недовольство позицией российских представителей в ООН и на других форумах в отношении Израиля", - говорится в сообщении.
В канцелярии отметили, что Нетаньяху в ходе разговора с президентом России также "резко раскритиковал опасное сотрудничество между Россией и Ираном".
МИД России после обострения палестино-израильского конфликта призывал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.