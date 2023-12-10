https://ria.ru/20231210/gaza-1914925948.html

Стали известны подробности разговора Путина и Нетаньяху

Стали известны подробности разговора Путина и Нетаньяху - РИА Новости, 10.12.2023

Стали известны подробности разговора Путина и Нетаньяху

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в воскресенье выразил недовольство позицией... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T15:19

2023-12-10T15:19

2023-12-10T15:34

в мире

россия

оон

израиль

восточный иерусалим

владимир путин

биньямин нетаньяху

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564050567_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_46ea8ed7d59b3238330627d9a6fd7400.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в воскресенье выразил недовольство позицией представителей РФ в ООН и на других площадках в вопросах, касающихся палестино-израильского конфликта, сообщила канцелярия премьера.Ранее израильская радиостанция Kan со ссылкой на офис премьера информировала, что Нетаньяху в воскресенье провел длительный телефонный разговор с Путиным."Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил сегодня с президентом России Владимиром Путиным о войне с ХАМАС и ситуации в регионе. Премьер-министр выразил недовольство позицией российских представителей в ООН и на других форумах в отношении Израиля", - говорится в сообщении.В канцелярии отметили, что Нетаньяху в ходе разговора с президентом России также "резко раскритиковал опасное сотрудничество между Россией и Ираном".МИД России после обострения палестино-израильского конфликта призывал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

россия

израиль

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, оон, израиль, восточный иерусалим, владимир путин, биньямин нетаньяху, хамас