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Нидерланды возобновили покупку российского СПГ - РИА Новости, 10.12.2023
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10:39 10.12.2023 (обновлено: 14:45 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/gaz-1914896194.html
Нидерланды возобновили покупку российского СПГ
Нидерланды возобновили покупку российского СПГ - РИА Новости, 10.12.2023
Нидерланды возобновили покупку российского СПГ
Нидерланды в сентябре после трехмесячного перерыва вновь начали закупать у России сжиженный природный газ, следует из анализа РИА Новости статистических данных... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T10:39
2023-12-10T14:45
экономика
нидерланды
россия
сжиженный природный газ
санкции
санкции в отношении россии
николай шульгинов
амстердам
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Нидерланды в сентябре после трехмесячного перерыва вновь начали закупать у России сжиженный природный газ, следует из анализа РИА Новости статистических данных этой страны.За тот месяц Амстердам приобрел у Москвы 211,5 миллиона кубометров углеводородов на 109 миллионов евро.На этом фоне в месячном выражении нидерландский импорт из России в целом вырос на 5,3 процента — до 410,5 миллиона долларов.Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен в апреле сообщал, что правительство работает над прекращением импорта сжиженного природного газа из России, в том числе страна перестала подписывать новые контракты на поставки СПГ в этом году и добивается расторжения ранее существовавших соглашений.После этого заявления в мае объем импорта резко снизился — почти на 30 процентов, а в июне и вовсе прекратился. Пауза длилась все лето, при этом ранее перерывов в закупках не было.В ноябре глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних условиях.
https://ria.ru/20231209/medvedev-1914828283.html
https://ria.ru/20231208/gaz-1914674191.html
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экономика, нидерланды, россия, сжиженный природный газ, санкции, санкции в отношении россии, николай шульгинов, амстердам, роб йеттен, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Нидерланды, Россия, сжиженный природный газ, Санкции, Санкции в отношении России, Николай Шульгинов, Амстердам, Роб Йеттен, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Нидерланды возобновили покупку российского СПГ

Нидерланды после летнего перерыва закупили у России СПГ на 109 млн евро

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа
Танкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Танкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Нидерланды в сентябре после трехмесячного перерыва вновь начали закупать у России сжиженный природный газ, следует из анализа РИА Новости статистических данных этой страны.
За тот месяц Амстердам приобрел у Москвы 211,5 миллиона кубометров углеводородов на 109 миллионов евро.
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На этом фоне в месячном выражении нидерландский импорт из России в целом вырос на 5,3 процента — до 410,5 миллиона долларов.
Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен в апреле сообщал, что правительство работает над прекращением импорта сжиженного природного газа из России, в том числе страна перестала подписывать новые контракты на поставки СПГ в этом году и добивается расторжения ранее существовавших соглашений.
После этого заявления в мае объем импорта резко снизился — почти на 30 процентов, а в июне и вовсе прекратился. Пауза длилась все лето, при этом ранее перерывов в закупках не было.
В ноябре глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних условиях.
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ЭкономикаНидерландыРоссиясжиженный природный газСанкцииСанкции в отношении РоссииНиколай ШульгиновАмстердамРоб ЙеттенМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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