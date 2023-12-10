https://ria.ru/20231210/gaz-1914896194.html
Нидерланды возобновили покупку российского СПГ
Нидерланды возобновили покупку российского СПГ - РИА Новости, 10.12.2023
Нидерланды возобновили покупку российского СПГ
Нидерланды в сентябре после трехмесячного перерыва вновь начали закупать у России сжиженный природный газ, следует из анализа РИА Новости статистических данных... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T10:39
2023-12-10T10:39
2023-12-10T14:45
экономика
нидерланды
россия
сжиженный природный газ
санкции
санкции в отношении россии
николай шульгинов
амстердам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914897228_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9003f18e6643b13e34c07bcd88f9f164.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Нидерланды в сентябре после трехмесячного перерыва вновь начали закупать у России сжиженный природный газ, следует из анализа РИА Новости статистических данных этой страны.За тот месяц Амстердам приобрел у Москвы 211,5 миллиона кубометров углеводородов на 109 миллионов евро.На этом фоне в месячном выражении нидерландский импорт из России в целом вырос на 5,3 процента — до 410,5 миллиона долларов.Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен в апреле сообщал, что правительство работает над прекращением импорта сжиженного природного газа из России, в том числе страна перестала подписывать новые контракты на поставки СПГ в этом году и добивается расторжения ранее существовавших соглашений.После этого заявления в мае объем импорта резко снизился — почти на 30 процентов, а в июне и вовсе прекратился. Пауза длилась все лето, при этом ранее перерывов в закупках не было.В ноябре глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних условиях.
https://ria.ru/20231209/medvedev-1914828283.html
https://ria.ru/20231208/gaz-1914674191.html
нидерланды
россия
амстердам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914897228_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b69fd569b1871f3024b5ccf8ca813877.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нидерланды, россия, сжиженный природный газ, санкции, санкции в отношении россии, николай шульгинов, амстердам, роб йеттен, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Нидерланды, Россия, сжиженный природный газ, Санкции, Санкции в отношении России, Николай Шульгинов, Амстердам, Роб Йеттен, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Нидерланды возобновили покупку российского СПГ
Нидерланды после летнего перерыва закупили у России СПГ на 109 млн евро