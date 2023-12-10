https://ria.ru/20231210/gaz-1914896194.html

Нидерланды возобновили покупку российского СПГ

Нидерланды возобновили покупку российского СПГ - РИА Новости, 10.12.2023

Нидерланды возобновили покупку российского СПГ

Нидерланды в сентябре после трехмесячного перерыва вновь начали закупать у России сжиженный природный газ, следует из анализа РИА Новости статистических данных... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T10:39

2023-12-10T10:39

2023-12-10T14:45

экономика

нидерланды

россия

сжиженный природный газ

санкции

санкции в отношении россии

николай шульгинов

амстердам

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Нидерланды в сентябре после трехмесячного перерыва вновь начали закупать у России сжиженный природный газ, следует из анализа РИА Новости статистических данных этой страны.За тот месяц Амстердам приобрел у Москвы 211,5 миллиона кубометров углеводородов на 109 миллионов евро.На этом фоне в месячном выражении нидерландский импорт из России в целом вырос на 5,3 процента — до 410,5 миллиона долларов.Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен в апреле сообщал, что правительство работает над прекращением импорта сжиженного природного газа из России, в том числе страна перестала подписывать новые контракты на поставки СПГ в этом году и добивается расторжения ранее существовавших соглашений.После этого заявления в мае объем импорта резко снизился — почти на 30 процентов, а в июне и вовсе прекратился. Пауза длилась все лето, при этом ранее перерывов в закупках не было.В ноябре глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних условиях.

https://ria.ru/20231209/medvedev-1914828283.html

https://ria.ru/20231208/gaz-1914674191.html

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россия

амстердам

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, нидерланды, россия, сжиженный природный газ, санкции, санкции в отношении россии, николай шульгинов, амстердам, роб йеттен, министерство энергетики рф (минэнерго россии)