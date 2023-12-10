Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал закрытие генконсульств ФРГ в России - РИА Новости, 10.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/frg-1914920478.html
Лавров прокомментировал закрытие генконсульств ФРГ в России
Лавров прокомментировал закрытие генконсульств ФРГ в России - РИА Новости, 10.12.2023
Лавров прокомментировал закрытие генконсульств ФРГ в России
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с прекращением работы генеральных консульств Германии в России, заявил в интервью, что "никаких дипотношений не РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:33
2023-12-10T14:33
в мире
россия
германия
екатеринбург
сергей лавров
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с прекращением работы генеральных консульств Германии в России, заявил в интервью, что "никаких дипотношений не разрываем". Ранее стало известно, что ФРГ закрыла свои генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске. При этом, президент РФ Владимир Владимир Путин в понедельник принял верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла, среди них был и представитель ФРГ. "Никаких дипотношений не разрываем. Президент России Владимир Владимирович Путин сегодня примет верительные грамоты у посла Германии. Но правду мы им скажем", - сказал министр в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" в кулуарах церемонии, комментируя ситуацию в дипотношениях Москвы и Берлина на фоне прекращения работы генконсульств Германии в России. Видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
https://ria.ru/20231210/frg-1914916286.html
россия
германия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, екатеринбург, сергей лавров, владимир путин, павел зарубин
В мире, Россия, Германия, Екатеринбург, Сергей Лавров, Владимир Путин, Павел Зарубин
Лавров прокомментировал закрытие генконсульств ФРГ в России

Лавров: дипотношения с ФРГ не разрываются, Путин примет верительные грамоты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с прекращением работы генеральных консульств Германии в России, заявил в интервью, что "никаких дипотношений не разрываем".
Ранее стало известно, что ФРГ закрыла свои генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске. При этом, президент РФ Владимир Владимир Путин в понедельник принял верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла, среди них был и представитель ФРГ.
«
"Никаких дипотношений не разрываем. Президент России Владимир Владимирович Путин сегодня примет верительные грамоты у посла Германии. Но правду мы им скажем", - сказал министр в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" в кулуарах церемонии, комментируя ситуацию в дипотношениях Москвы и Берлина на фоне прекращения работы генконсульств Германии в России. Видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Германии - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
В парламенте ФРГ ответили на слова Писториуса о введении воинского призыва
Вчера, 14:05
 
В миреРоссияГерманияЕкатеринбургСергей ЛавровВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала