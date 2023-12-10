https://ria.ru/20231210/frg-1914920478.html

Лавров прокомментировал закрытие генконсульств ФРГ в России

Лавров прокомментировал закрытие генконсульств ФРГ в России - РИА Новости, 10.12.2023

Лавров прокомментировал закрытие генконсульств ФРГ в России

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с прекращением работы генеральных консульств Германии в России, заявил в интервью, что "никаких дипотношений не РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T14:33

2023-12-10T14:33

2023-12-10T14:33

в мире

россия

германия

екатеринбург

сергей лавров

владимир путин

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с прекращением работы генеральных консульств Германии в России, заявил в интервью, что "никаких дипотношений не разрываем". Ранее стало известно, что ФРГ закрыла свои генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске. При этом, президент РФ Владимир Владимир Путин в понедельник принял верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла, среди них был и представитель ФРГ. "Никаких дипотношений не разрываем. Президент России Владимир Владимирович Путин сегодня примет верительные грамоты у посла Германии. Но правду мы им скажем", - сказал министр в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" в кулуарах церемонии, комментируя ситуацию в дипотношениях Москвы и Берлина на фоне прекращения работы генконсульств Германии в России. Видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

https://ria.ru/20231210/frg-1914916286.html

россия

германия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, екатеринбург, сергей лавров, владимир путин, павел зарубин