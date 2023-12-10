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Лавров прокомментировал закрытие генконсульств ФРГ в России
Лавров прокомментировал закрытие генконсульств ФРГ в России - РИА Новости, 10.12.2023
Лавров прокомментировал закрытие генконсульств ФРГ в России
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с прекращением работы генеральных консульств Германии в России, заявил в интервью, что "никаких дипотношений не РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:33
2023-12-10T14:33
2023-12-10T14:33
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с прекращением работы генеральных консульств Германии в России, заявил в интервью, что "никаких дипотношений не разрываем". Ранее стало известно, что ФРГ закрыла свои генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске. При этом, президент РФ Владимир Владимир Путин в понедельник принял верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла, среди них был и представитель ФРГ. "Никаких дипотношений не разрываем. Президент России Владимир Владимирович Путин сегодня примет верительные грамоты у посла Германии. Но правду мы им скажем", - сказал министр в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" в кулуарах церемонии, комментируя ситуацию в дипотношениях Москвы и Берлина на фоне прекращения работы генконсульств Германии в России. Видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
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В мире, Россия, Германия, Екатеринбург, Сергей Лавров, Владимир Путин, Павел Зарубин
Лавров прокомментировал закрытие генконсульств ФРГ в России
Лавров: дипотношения с ФРГ не разрываются, Путин примет верительные грамоты