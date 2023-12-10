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В парламенте ФРГ ответили на слова Писториуса о введении воинского призыва
В парламенте ФРГ ответили на слова Писториуса о введении воинского призыва - РИА Новости, 10.12.2023
В парламенте ФРГ ответили на слова Писториуса о введении воинского призыва
Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари Агнес Штрак-Циммерман, которая активно выступает за наращивание помощи Украине и усиление... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:05
2023-12-10T14:05
2023-12-10T14:06
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари Агнес Штрак-Циммерман, которая активно выступает за наращивание помощи Украине и усиление вооруженных сил Германии, выступила в эфире против возвращения в ФРГ всеобщего воинского призыва. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что отмена воинского призыва в 2011 году было ошибкой, и не исключил возврата к ней. "Я отвергаю возвращение воинского призыва", - заявила Штрак-Циммерман радиостанции RND. "У нас для этого нет казарм, нет достаточного кадрового состава для обучения, а также других ресурсов для воинского призыва, которые на протяжении длительного времени сокращались", - продолжила она. Кроме того, депутат подчеркнула, что эта мера приведет к временному выпадению молодых людей из экономики. "Потому что мы не должны забывать, что в интересах гендерного равенства вариантом может быть только обязательная военная служба для молодых мужчин и женщин в равной степени", - добавила Штрак-Циммерман. Германия отменила обязательный воинский призыв в 2011 году и полностью перешла к профессиональной армии.
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в мире, германия, украина, борис писториус, нато
В мире, Германия, Украина, Борис Писториус, НАТО
В парламенте ФРГ ответили на слова Писториуса о введении воинского призыва
В Бундестаге выступили против возвращения в ФРГ всеобщего воинского призыва
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари Агнес Штрак-Циммерман, которая активно выступает за наращивание помощи Украине и усиление вооруженных сил Германии, выступила в эфире
против возвращения в ФРГ всеобщего воинского призыва.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что отмена воинского призыва в 2011 году было ошибкой, и не исключил возврата к ней.
«
"Я отвергаю возвращение воинского призыва", - заявила Штрак-Циммерман радиостанции RND. "У нас для этого нет казарм, нет достаточного кадрового состава для обучения, а также других ресурсов для воинского призыва, которые на протяжении длительного времени сокращались", - продолжила она.
Кроме того, депутат подчеркнула, что эта мера приведет к временному выпадению молодых людей из экономики.
"Потому что мы не должны забывать, что в интересах гендерного равенства вариантом может быть только обязательная военная служба для молодых мужчин и женщин в равной степени", - добавила Штрак-Циммерман.
Германия отменила обязательный воинский призыв в 2011 году и полностью перешла к профессиональной армии.
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