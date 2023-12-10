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Германия стала платить за газ в 2,5 раза больше в 2023 году - РИА Новости, 10.12.2023
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10:57 10.12.2023 (обновлено: 12:08 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/frg-1914897849.html
Германия стала платить за газ в 2,5 раза больше в 2023 году
Германия стала платить за газ в 2,5 раза больше в 2023 году - РИА Новости, 10.12.2023
Германия стала платить за газ в 2,5 раза больше в 2023 году
Германия в январе-сентябре этого года сократила импорт газа в 2,5 раза по сравнению с 2021-м, при этом затраты страны остались прежними из-за роста цен, следует РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T10:57
2023-12-10T12:08
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Германия в январе-сентябре этого года сократила импорт газа в 2,5 раза по сравнению с 2021-м, при этом затраты страны остались прежними из-за роста цен, следует из расчетов РИА Новости по данным немецкой статслужбы.Согласно оценкам агентства, закупки газа ФРГ сократились в январе-сентябре 2022-го в 1,8 раза — до 65,9 миллиарда кубометров с 121,7 миллиарда, а в этом году и вовсе рухнули до 47,9 миллиарда кубометров.При этом среднегодовая цена одного кубометра газа резко выросла — с 0,18 евро в 2021-м до 0,45 в этом году. Из-за этого, даже несмотря на значительный обвал объемов импорта, Берлин потратил на газ примерно столько же, сколько и два года назад, — 21,3 миллиарда евро в январе-сентябре этого года против 22,2 миллиарда за аналогичный период 2021-го.Глава немецкого правительства Олаф Шольц накануне возложил на Россию ответственность за прекращение поставок газа в Европу, добавив, что Германия лишилась половины получаемых углеводородов. Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев назвал слова канцлера ложью, отметив, что европейские правительства сами приняли такое решение.Поставки газа в Германию существенно осложнились после терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в прошлом году. В ноябре глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних условиях.
https://ria.ru/20231129/putin-1912774489.html
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в мире, экономика, германия, россия, европа, олаф шольц, дмитрий медведев, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), северный поток, энергетика, природный газ
В мире, Экономика, Германия, Россия, Европа, Олаф Шольц, Дмитрий Медведев, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Северный поток, Энергетика, Природный газ
Германия стала платить за газ в 2,5 раза больше в 2023 году

ФРГ сократила импорт газа в 2,5 раза, при этом затраты на него остались прежними

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Германия в январе-сентябре этого года сократила импорт газа в 2,5 раза по сравнению с 2021-м, при этом затраты страны остались прежними из-за роста цен, следует из расчетов РИА Новости по данным немецкой статслужбы.
Согласно оценкам агентства, закупки газа ФРГ сократились в январе-сентябре 2022-го в 1,8 раза — до 65,9 миллиарда кубометров с 121,7 миллиарда, а в этом году и вовсе рухнули до 47,9 миллиарда кубометров.
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При этом среднегодовая цена одного кубометра газа резко выросла — с 0,18 евро в 2021-м до 0,45 в этом году. Из-за этого, даже несмотря на значительный обвал объемов импорта, Берлин потратил на газ примерно столько же, сколько и два года назад, — 21,3 миллиарда евро в январе-сентябре этого года против 22,2 миллиарда за аналогичный период 2021-го.
Глава немецкого правительства Олаф Шольц накануне возложил на Россию ответственность за прекращение поставок газа в Европу, добавив, что Германия лишилась половины получаемых углеводородов. Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев назвал слова канцлера ложью, отметив, что европейские правительства сами приняли такое решение.
Поставки газа в Германию существенно осложнились после терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в прошлом году. В ноябре глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних условиях.
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В миреЭкономикаГерманияРоссияЕвропаОлаф ШольцДмитрий МедведевНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Северный потокЭнергетикаПриродный газ
 
 
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