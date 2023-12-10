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СМИ: полиция в Таллине перепутала флаги России и Словакии
СМИ: полиция в Таллине перепутала флаги России и Словакии - РИА Новости, 10.12.2023
СМИ: полиция в Таллине перепутала флаги России и Словакии
В Таллине полиция пыталась отобрать у туристов вязаные шапки бело-сине-красного цвета, перепутав флаги России и Словакии, сообщил портал Delfi. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T22:23
2023-12-10T22:23
2023-12-10T23:11
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 дек — РИА Новости. В Таллине полиция пыталась отобрать у туристов вязаные шапки бело-сине-красного цвета, перепутав флаги России и Словакии, сообщил портал Delfi. "Мужчина и женщина в шапках бело-сине-красного цвета пришли на рождественский рынок на Ратушной площади Таллина. С ними решили побеседовать полицейские, поскольку подобная символика в стране запрещена. Однако выяснилось, что у них на головах были шапки с цветами флага Словакии, а не России", — говорится в публикации.В апреле прошлого года парламент Эстонии принял закон о запрете использования "враждебной символики". Документ предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Оно может назначаться в виде денежного штрафа до 1,2 тысячи евро или ареста. Для юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но местная полиция утверждает, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма.
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в мире, словакия, таллин, россия
В мире, Словакия, Таллин, Россия
СМИ: полиция в Таллине перепутала флаги России и Словакии
В Таллине полиция хотела забрать у туристов шапки, перепутав флаги РФ и Словакии