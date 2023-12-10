https://ria.ru/20231210/flag-1914973929.html

СМИ: полиция в Таллине перепутала флаги России и Словакии

СМИ: полиция в Таллине перепутала флаги России и Словакии - РИА Новости, 10.12.2023

СМИ: полиция в Таллине перепутала флаги России и Словакии

В Таллине полиция пыталась отобрать у туристов вязаные шапки бело-сине-красного цвета, перепутав флаги России и Словакии, сообщил портал Delfi. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T22:23

2023-12-10T22:23

2023-12-10T23:11

в мире

словакия

таллин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835711425_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_5fa1e0bc9918cd211200e5429af9d650.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 10 дек — РИА Новости. В Таллине полиция пыталась отобрать у туристов вязаные шапки бело-сине-красного цвета, перепутав флаги России и Словакии, сообщил портал Delfi. "Мужчина и женщина в шапках бело-сине-красного цвета пришли на рождественский рынок на Ратушной площади Таллина. С ними решили побеседовать полицейские, поскольку подобная символика в стране запрещена. Однако выяснилось, что у них на головах были шапки с цветами флага Словакии, а не России", — говорится в публикации.В апреле прошлого года парламент Эстонии принял закон о запрете использования "враждебной символики". Документ предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Оно может назначаться в виде денежного штрафа до 1,2 тысячи евро или ареста. Для юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но местная полиция утверждает, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма.

https://ria.ru/20231201/estoniya-1913280062.html

словакия

таллин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, таллин, россия