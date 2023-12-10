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В Эстонии заявили, что сохранять единство ЕС становится все сложнее - РИА Новости, 10.12.2023
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17:02 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/evrosoyuz-1914941111.html
В Эстонии заявили, что сохранять единство ЕС становится все сложнее
В Эстонии заявили, что сохранять единство ЕС становится все сложнее - РИА Новости, 10.12.2023
В Эстонии заявили, что сохранять единство ЕС становится все сложнее
Единство Евросоюза все сложнее сохранить, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в преддверии саммита, на котором будет обсуждаться вопрос о начале... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T17:02
2023-12-10T17:02
в мире
украина
эстония
кайя каллас
евросоюз
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Единство Евросоюза все сложнее сохранить, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в преддверии саммита, на котором будет обсуждаться вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС. В четверг Каллас сообщила о том, что обсудила возможность вступления Украины в Евросоюз с венгерским коллегой Виктором Орбаном. Он ранее неоднократно говорил о том, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет, а также о том, что членство Украины можно будет обсудить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. В интервью немецкому телеканалу ZDF Каллас заявила, что переубедить Орбана ей не удалось, как и другим политикам Евросоюза, а также выразила свою обеспокоенность по поводу единства стран-членов ЕС. "Наше европейское единство ставилось под вопрос с начала войны, но раньше мы были в состоянии защитить наше единство. И все же ясно, что со временем это будет все сложнее", - заявила Каллас. Тем не менее премьер согласилась с тем, что другие лидеры также разделяют опасения Орбана относительно коррумпированности киевской власти и верховенства закона в стране. "Можем ли бы потребовать от Украины более четкие гарантии или больше реформ? Разумеется, мы можем об этом говорить", - добавила она. Каллас также призвала увеличить расходы ЕС на оборону, иначе, по ее словам, через три года может быть уже поздно. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
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в мире, украина, эстония, кайя каллас, евросоюз, виктор орбан, ассоциация ес и украины
В мире, Украина, Эстония, Кайя Каллас, Евросоюз, Виктор Орбан, Ассоциация ЕС и Украины
В Эстонии заявили, что сохранять единство ЕС становится все сложнее

Премьер Эстонии Каллас: защищать единство ЕС со временем становится все сложнее

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Единство Евросоюза все сложнее сохранить, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в преддверии саммита, на котором будет обсуждаться вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС.
В четверг Каллас сообщила о том, что обсудила возможность вступления Украины в Евросоюз с венгерским коллегой Виктором Орбаном. Он ранее неоднократно говорил о том, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет, а также о том, что членство Украины можно будет обсудить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. В интервью немецкому телеканалу ZDF Каллас заявила, что переубедить Орбана ей не удалось, как и другим политикам Евросоюза, а также выразила свою обеспокоенность по поводу единства стран-членов ЕС.
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"Наше европейское единство ставилось под вопрос с начала войны, но раньше мы были в состоянии защитить наше единство. И все же ясно, что со временем это будет все сложнее", - заявила Каллас.
Тем не менее премьер согласилась с тем, что другие лидеры также разделяют опасения Орбана относительно коррумпированности киевской власти и верховенства закона в стране.
"Можем ли бы потребовать от Украины более четкие гарантии или больше реформ? Разумеется, мы можем об этом говорить", - добавила она.
Каллас также призвала увеличить расходы ЕС на оборону, иначе, по ее словам, через три года может быть уже поздно.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
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