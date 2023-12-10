Маск восстановил аккаунт конспиролога Алекса Джонса в соцсети X
AP: после опроса Илона Маска аккаунт конспиролога Джонса в X был восстановлен
© Соцсети миллиардераИлон Маск
© Соцсети миллиардера
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Аккаунт известного американского конспиролога Алекса Джонса в социальной сети X был восстановлен после того, как 70% участников опроса на странице владельца соцсети Илона Маска высказались за его разблокировку, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Накануне Маск организовал опрос на своей странице, в котором приняли участие почти два миллиона пользователей. Из них 70% поддержали восстановление аккаунта Джонса, на что Маск ответил: "Люди высказались, и так и будет".
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"Илон Маск восстановил аккаунт конспиролога Алекса Джонса в X", - говорится в сообщении агентства.
В 2018 году Twitter, Apple, YouTube и Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) удалили контент InfoWars и аккаунты Джонса, мотивируя это нарушением правил использования социальных сетей. Джонс назвал это цензурой и заявил о преследованиях со стороны социальных сетей. Американские СМИ называют Джонса конспирологом, который распространяет "теории заговора". В частности, Джонс заявлял, что стрельба в школе в Коннектикуте с 26 жертвами в 2012 году была инсценировкой, что власти США были причастны к терактам 11 сентября 2001 года, что высадка американских астронавтов на Луну в 1969 году - фейк.
В ноябре 2022 года Маск отказался разблокировать аккаунт в Twitter (прежнее название X) радиоведущего-конспиролога Джонса из-за его заявлений о том, что стрельба в школе в Коннектикуте в 2012 году была инсценировкой.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.