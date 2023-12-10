https://ria.ru/20231210/dtp-1914963139.html

На северо-востоке Москвы в ДТП с легковушкой пострадали два ребенка

На северо-востоке Москвы в ДТП с легковушкой пострадали два ребенка - РИА Новости, 10.12.2023

На северо-востоке Москвы в ДТП с легковушкой пострадали два ребенка

Двое детей пострадали в аварии с участием легковушки и грузовика на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T20:30

2023-12-10T20:30

2023-12-10T20:30

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Двое детей пострадали в аварии с участием легковушки и грузовика на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "По предварительным данным, сегодня в 19.20 на улице 1 Северная линия произошло ДТП, столкновение грузового и легкового транспортных средств. В результате пассажиры легкового автомобиля - дети двух и семи лет - направлены в медучреждение", - сказали в главке. В ведомстве добавили, что на месте сейчас работают сотрудники ГИБДД. Источник в правоохранительных органах сообщил, что у пострадавших детей выявлены ушибы и ссадины.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

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происшествия, москва, россия