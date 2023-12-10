Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек - РИА Новости, 10.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:03 10.12.2023 (обновлено: 00:27 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/dtp-1914871217.html
В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек
В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек - РИА Новости, 10.12.2023
В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек
Пять человек пострадали в ДТП под Краснотурьинском в Свердловской области, сообщила пресс-служба областной ГИБДД. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T00:03
2023-12-10T00:27
происшествия
свердловская область
краснотурьинск
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП под Краснотурьинском в Свердловской области, сообщила пресс-служба областной ГИБДД. По информации ведомства, авария произошла в субботу в 15.30 по местному времени (13.30 мск) на автодороге Южный подъезд к городу Краснотурьинску. Водитель автомашины ВАЗ выбрал небезопасную скорость, из-за этого не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с Kia Rio. "В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, а также водитель и два пассажира Kia Rio. После осмотра врачами и оказания медпомощи водитель и пассажиры автомобиля Kia Rio отпущены домой, им назначено амбулаторное лечение. Водителя и пассажира ВАЗ госпитализировали", – говорится в сообщении. Отмечается, что процедура освидетельствования водителя Kia Rio на состояние опьянения показала, что мужчина был трезв. В каком состоянии управлял автомобилем второй водитель, будет установлено в медицинской организации.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
свердловская область
краснотурьинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, краснотурьинск, гибдд мвд рф
Происшествия, Свердловская область, Краснотурьинск, ГИБДД МВД РФ
В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек

ГИБДД: в Свердловской области в ДТП пострадали пять человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП под Краснотурьинском в Свердловской области, сообщила пресс-служба областной ГИБДД.
По информации ведомства, авария произошла в субботу в 15.30 по местному времени (13.30 мск) на автодороге Южный подъезд к городу Краснотурьинску. Водитель автомашины ВАЗ выбрал небезопасную скорость, из-за этого не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с Kia Rio.
ДТП в Славянске-на-Кубани - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах
5 декабря, 22:18
"В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, а также водитель и два пассажира Kia Rio. После осмотра врачами и оказания медпомощи водитель и пассажиры автомобиля Kia Rio отпущены домой, им назначено амбулаторное лечение. Водителя и пассажира ВАЗ госпитализировали", – говорится в сообщении.
Отмечается, что процедура освидетельствования водителя Kia Rio на состояние опьянения показала, что мужчина был трезв. В каком состоянии управлял автомобилем второй водитель, будет установлено в медицинской организации.
На месте ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Крупные ДТП на остановках общественного транспорта в России
24 августа, 16:15
 
ПроисшествияСвердловская областьКраснотурьинскГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала