https://ria.ru/20231210/dtp-1914871217.html

В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек

В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек - РИА Новости, 10.12.2023

В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ДТП под Краснотурьинском в Свердловской области, сообщила пресс-служба областной ГИБДД. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T00:03

2023-12-10T00:03

2023-12-10T00:27

происшествия

свердловская область

краснотурьинск

гибдд мвд рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП под Краснотурьинском в Свердловской области, сообщила пресс-служба областной ГИБДД. По информации ведомства, авария произошла в субботу в 15.30 по местному времени (13.30 мск) на автодороге Южный подъезд к городу Краснотурьинску. Водитель автомашины ВАЗ выбрал небезопасную скорость, из-за этого не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с Kia Rio. "В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, а также водитель и два пассажира Kia Rio. После осмотра врачами и оказания медпомощи водитель и пассажиры автомобиля Kia Rio отпущены домой, им назначено амбулаторное лечение. Водителя и пассажира ВАЗ госпитализировали", – говорится в сообщении. Отмечается, что процедура освидетельствования водителя Kia Rio на состояние опьянения показала, что мужчина был трезв. В каком состоянии управлял автомобилем второй водитель, будет установлено в медицинской организации.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

свердловская область

краснотурьинск

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происшествия, свердловская область, краснотурьинск, гибдд мвд рф