https://ria.ru/20231210/dtp-1914871217.html
В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек
В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек - РИА Новости, 10.12.2023
В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек
Пять человек пострадали в ДТП под Краснотурьинском в Свердловской области, сообщила пресс-служба областной ГИБДД. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T00:03
2023-12-10T00:03
2023-12-10T00:27
происшествия
свердловская область
краснотурьинск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП под Краснотурьинском в Свердловской области, сообщила пресс-служба областной ГИБДД. По информации ведомства, авария произошла в субботу в 15.30 по местному времени (13.30 мск) на автодороге Южный подъезд к городу Краснотурьинску. Водитель автомашины ВАЗ выбрал небезопасную скорость, из-за этого не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с Kia Rio. "В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, а также водитель и два пассажира Kia Rio. После осмотра врачами и оказания медпомощи водитель и пассажиры автомобиля Kia Rio отпущены домой, им назначено амбулаторное лечение. Водителя и пассажира ВАЗ госпитализировали", – говорится в сообщении. Отмечается, что процедура освидетельствования водителя Kia Rio на состояние опьянения показала, что мужчина был трезв. В каком состоянии управлял автомобилем второй водитель, будет установлено в медицинской организации.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
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свердловская область
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происшествия, свердловская область, краснотурьинск, гибдд мвд рф
Происшествия, Свердловская область, Краснотурьинск, ГИБДД МВД РФ
В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек
ГИБДД: в Свердловской области в ДТП пострадали пять человек
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости.
Пять человек пострадали в ДТП под Краснотурьинском в Свердловской области, сообщила пресс-служба
областной ГИБДД.
По информации ведомства, авария произошла в субботу в 15.30 по местному времени (13.30 мск) на автодороге Южный подъезд к городу Краснотурьинску. Водитель автомашины ВАЗ выбрал небезопасную скорость, из-за этого не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с Kia Rio.
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"В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, а также водитель и два пассажира Kia Rio. После осмотра врачами и оказания медпомощи водитель и пассажиры автомобиля Kia Rio отпущены домой, им назначено амбулаторное лечение. Водителя и пассажира ВАЗ госпитализировали", – говорится в сообщении.
Отмечается, что процедура освидетельствования водителя Kia Rio на состояние опьянения показала, что мужчина был трезв. В каком состоянии управлял автомобилем второй водитель, будет установлено в медицинской организации.
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