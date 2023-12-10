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Французский фрегат сбил над Красным морем два дрона из Йемена, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2023
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07:04 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/drony-1914882765.html
Французский фрегат сбил над Красным морем два дрона из Йемена, пишут СМИ
Французский фрегат сбил над Красным морем два дрона из Йемена, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2023
Французский фрегат сбил над Красным морем два дрона из Йемена, пишут СМИ
Французский фрегат Languedoc сбил над Красным морем два дрона, направлявшихся в его сторону с территории Йемена, передает в воскресенье агентство Франс Пресс со РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T07:04
2023-12-10T07:04
в мире
йемен
красное море
франция
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Французский фрегат Languedoc сбил над Красным морем два дрона, направлявшихся в его сторону с территории Йемена, передает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Главного штаба Вооруженных сил Франции. "Французский фрегат сбил в Красном море два дрона, направлявшихся в его сторону с побережья Йемена", - говорится в сообщении агентства. Сообщается, что инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье,
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йемен
красное море
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в мире, йемен, красное море, франция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Йемен, Красное море, Франция, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Французский фрегат сбил над Красным морем два дрона из Йемена, пишут СМИ

AFP: французский фрегат сбил над Красным морем два дрона из Йемена

© AP PhotoФранцузский фрегат
Французский фрегат - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo
Французский фрегат. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Французский фрегат Languedoc сбил над Красным морем два дрона, направлявшихся в его сторону с территории Йемена, передает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Главного штаба Вооруженных сил Франции.
"Французский фрегат сбил в Красном море два дрона, направлявшихся в его сторону с побережья Йемена", - говорится в сообщении агентства.
Эсминец ВМС США USS Carney - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
В Красном море за сутки подверглись атакам три судна, заявил Пентагон
4 декабря, 00:46
Сообщается, что инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье,
 
В миреЙеменКрасное мореФранцияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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