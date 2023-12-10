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Французский фрегат сбил над Красным морем два дрона из Йемена, пишут СМИ
Французский фрегат сбил над Красным морем два дрона из Йемена, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2023
Французский фрегат сбил над Красным морем два дрона из Йемена, пишут СМИ
Французский фрегат Languedoc сбил над Красным морем два дрона, направлявшихся в его сторону с территории Йемена, передает в воскресенье агентство Франс Пресс со РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T07:04
2023-12-10T07:04
2023-12-10T07:04
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Французский фрегат Languedoc сбил над Красным морем два дрона, направлявшихся в его сторону с территории Йемена, передает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Главного штаба Вооруженных сил Франции. "Французский фрегат сбил в Красном море два дрона, направлявшихся в его сторону с побережья Йемена", - говорится в сообщении агентства. Сообщается, что инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье,
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в мире, йемен, красное море, франция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Йемен, Красное море, Франция, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Французский фрегат сбил над Красным морем два дрона из Йемена, пишут СМИ
AFP: французский фрегат сбил над Красным морем два дрона из Йемена