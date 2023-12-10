https://ria.ru/20231210/delo-1914923073.html

В Петербурге возбудили дело после нападения на охранников спорткомплекса

В Петербурге возбудили дело после нападения на охранников спорткомплекса - РИА Новости, 10.12.2023

В Петербурге возбудили дело после нападения на охранников спорткомплекса

Возбуждено дело о хулиганстве после нападения посетителей соревнований по спортивной борьбе на двух охранников спорткомплекса в Красногвардейском районе... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T15:00

2023-12-10T15:00

2023-12-10T15:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Возбуждено дело о хулиганстве после нападения посетителей соревнований по спортивной борьбе на двух охранников спорткомплекса в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "Возбуждено уголовное дело по ст. 213 ч.2 УК РФ (хулиганство). Подозреваемые задержаны на основании ст. 91 УПК РФ", - сообщает пресс-служба. Инцидент произошел в субботу в спорткомплексе, расположенном в доме 47-А по улице Коммуны во время проведения соревнований. В результате один из охранников госпитализирован с ножевыми ранениями. В расписании дирекции по управлению спортивными сооружениями сообщается, что в субботу в спортивном комплексе на улице Коммуны проходил региональный турнир по спортивной борьбе памяти Родионова. Известно, что нападавшие болельщики соревнований. По данным пресс-службы регионального главка МВД, задержанным 37 и 50 лет.

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происшествия, санкт-петербург, россия