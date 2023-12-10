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В Петербурге возбудили дело после нападения на охранников спорткомплекса - РИА Новости, 10.12.2023
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15:00 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/delo-1914923073.html
В Петербурге возбудили дело после нападения на охранников спорткомплекса
В Петербурге возбудили дело после нападения на охранников спорткомплекса - РИА Новости, 10.12.2023
В Петербурге возбудили дело после нападения на охранников спорткомплекса
Возбуждено дело о хулиганстве после нападения посетителей соревнований по спортивной борьбе на двух охранников спорткомплекса в Красногвардейском районе... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T15:00
2023-12-10T15:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Возбуждено дело о хулиганстве после нападения посетителей соревнований по спортивной борьбе на двух охранников спорткомплекса в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "Возбуждено уголовное дело по ст. 213 ч.2 УК РФ (хулиганство). Подозреваемые задержаны на основании ст. 91 УПК РФ", - сообщает пресс-служба. Инцидент произошел в субботу в спорткомплексе, расположенном в доме 47-А по улице Коммуны во время проведения соревнований. В результате один из охранников госпитализирован с ножевыми ранениями. В расписании дирекции по управлению спортивными сооружениями сообщается, что в субботу в спортивном комплексе на улице Коммуны проходил региональный турнир по спортивной борьбе памяти Родионова. Известно, что нападавшие болельщики соревнований. По данным пресс-службы регионального главка МВД, задержанным 37 и 50 лет.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге возбудили дело после нападения на охранников спорткомплекса

В Петербурге возбудили дело после нападения с ножом на охранников спорткомплекса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Возбуждено дело о хулиганстве после нападения посетителей соревнований по спортивной борьбе на двух охранников спорткомплекса в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
"Возбуждено уголовное дело по ст. 213 ч.2 УК РФ (хулиганство). Подозреваемые задержаны на основании ст. 91 УПК РФ", - сообщает пресс-служба.
Инцидент произошел в субботу в спорткомплексе, расположенном в доме 47-А по улице Коммуны во время проведения соревнований. В результате один из охранников госпитализирован с ножевыми ранениями. В расписании дирекции по управлению спортивными сооружениями сообщается, что в субботу в спортивном комплексе на улице Коммуны проходил региональный турнир по спортивной борьбе памяти Родионова.
Известно, что нападавшие болельщики соревнований. По данным пресс-службы регионального главка МВД, задержанным 37 и 50 лет.
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