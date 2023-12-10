Рейтинг@Mail.ru
Власти Кубы сорвали планы жителя США по совершению теракта на Новый год - РИА Новости, 10.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 10.12.2023 (обновлено: 12:55 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/cuba-1914909313.html
Власти Кубы сорвали планы жителя США по совершению теракта на Новый год
Власти Кубы сорвали планы жителя США по совершению теракта на Новый год - РИА Новости, 10.12.2023
Власти Кубы сорвали планы жителя США по совершению теракта на Новый год
Власти Кубы предотвратили планы проживающего в США кубинца по совершению теракта в канун Нового года, передает местный портал Cubadebate. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T12:54
2023-12-10T12:55
в мире
куба
сша
флорида
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868229174_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_6e8230d16ca1d988d81beec04f2dce89.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти Кубы предотвратили планы проживающего в США кубинца по совершению теракта в канун Нового года, передает местный портал Cubadebate. Как сообщается, злоумышленник нелегально прибыл на водном мотоцикле из штата Флорида на северное побережье провинции Матансас. Затем он отправился в город Сьенфуэгос, где пытался завербовать сообщников. Мужчину удалось задержать благодаря доносу и оперативному вмешательству органов внутренних дел, у него было изъято оружие. "Северное побережье провинции Матансас, муниципалитет Марти. На днях с юга Флориды нелегально прибыл кубинец, проживающий в США. На данный момент в ходе расследования удалось установить, что он прибыл на побережье Кубы на водном мотоцикле… Благодаря своевременному доносу и вмешательству органов министерства внутренних дел в настоящее время проводится тщательное расследование, которое позволило предотвратить совершение насильственных действий", - сообщили в новостной программе, видеозапись которой разместил портал.
https://ria.ru/20231207/ugroza-1914497832.html
куба
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868229174_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_fa52b901f9ad2997ed38dbce29603b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, сша, флорида
В мире, Куба, США, Флорида
Власти Кубы сорвали планы жителя США по совершению теракта на Новый год

Cubadebate: власти Кубы предотвратили теракт жителя США в канун Нового года

© iStock.com / YangYinПортрет Эрнесто Че Гевары на здании МВД на Площади Революции в Гаване
Портрет Эрнесто Че Гевары на здании МВД на Площади Революции в Гаване - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© iStock.com / YangYin
Портрет Эрнесто Че Гевары на здании МВД на Площади Революции в Гаване. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти Кубы предотвратили планы проживающего в США кубинца по совершению теракта в канун Нового года, передает местный портал Cubadebate.
Как сообщается, злоумышленник нелегально прибыл на водном мотоцикле из штата Флорида на северное побережье провинции Матансас. Затем он отправился в город Сьенфуэгос, где пытался завербовать сообщников.
Мужчину удалось задержать благодаря доносу и оперативному вмешательству органов внутренних дел, у него было изъято оружие.
«
"Северное побережье провинции Матансас, муниципалитет Марти. На днях с юга Флориды нелегально прибыл кубинец, проживающий в США. На данный момент в ходе расследования удалось установить, что он прибыл на побережье Кубы на водном мотоцикле… Благодаря своевременному доносу и вмешательству органов министерства внутренних дел в настоящее время проводится тщательное расследование, которое позволило предотвратить совершение насильственных действий", - сообщили в новостной программе, видеозапись которой разместил портал.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Американский сенатор заявил, что опасается теракта сильнее, чем когда-либо
7 декабря, 23:29
 
В миреКубаСШАФлорида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала