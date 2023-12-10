https://ria.ru/20231210/cuba-1914909313.html

Власти Кубы сорвали планы жителя США по совершению теракта на Новый год

Власти Кубы сорвали планы жителя США по совершению теракта на Новый год - РИА Новости, 10.12.2023

Власти Кубы сорвали планы жителя США по совершению теракта на Новый год

Власти Кубы предотвратили планы проживающего в США кубинца по совершению теракта в канун Нового года, передает местный портал Cubadebate. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T12:54

2023-12-10T12:54

2023-12-10T12:55

в мире

куба

сша

флорида

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти Кубы предотвратили планы проживающего в США кубинца по совершению теракта в канун Нового года, передает местный портал Cubadebate. Как сообщается, злоумышленник нелегально прибыл на водном мотоцикле из штата Флорида на северное побережье провинции Матансас. Затем он отправился в город Сьенфуэгос, где пытался завербовать сообщников. Мужчину удалось задержать благодаря доносу и оперативному вмешательству органов внутренних дел, у него было изъято оружие. "Северное побережье провинции Матансас, муниципалитет Марти. На днях с юга Флориды нелегально прибыл кубинец, проживающий в США. На данный момент в ходе расследования удалось установить, что он прибыл на побережье Кубы на водном мотоцикле… Благодаря своевременному доносу и вмешательству органов министерства внутренних дел в настоящее время проводится тщательное расследование, которое позволило предотвратить совершение насильственных действий", - сообщили в новостной программе, видеозапись которой разместил портал.

https://ria.ru/20231207/ugroza-1914497832.html

куба

сша

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в мире, куба, сша, флорида