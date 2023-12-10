https://ria.ru/20231210/chechnya-1914934310.html

Население Чечни превысило полтора миллиона человек

Население Чечни превысило полтора миллиона человек - РИА Новости, 10.12.2023

Население Чечни превысило полтора миллиона человек

Население Чечни достигло более 1,5 миллиона человек, ежегодно увеличиваясь в среднем на 19 тысяч человек, сообщил министр экономического, территориального... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T16:05

2023-12-10T16:05

2023-12-10T16:05

выставка-форум "россия"

общество

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Население Чечни достигло более 1,5 миллиона человек, ежегодно увеличиваясь в среднем на 19 тысяч человек, сообщил министр экономического, территориального развития и торговли республики Рустам Шаптукаев. "Благодаря эффективной социальной политике численность населения республики ежегодно увеличивается в среднем на 19 тысяч человек. Главное национальное богатство любой страны - это люди. Сегодня население Чеченской Республики достигло более полутора миллионов человек", — сказал Шаптукаев во время открытия Дня Чеченской Республики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. ﻿По его данным, Чечня занимает первое место в стране по общему коэффициенту рождаемости и второе место с наиболее низким значением показателя общей смертности. "С 2018 года построено и реконструировано 47 объектов здравоохранения. Численность врачей за последние пять лет выросла на более чем 17 процентов и составила 4370 человек", — отметил Шаптукаев.

https://ria.ru/20231210/chechnya-1914930878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, выставка-форум "россия"