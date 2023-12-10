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Население Чечни превысило полтора миллиона человек - РИА Новости, 10.12.2023
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16:05 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/chechnya-1914934310.html
Население Чечни превысило полтора миллиона человек
Население Чечни превысило полтора миллиона человек - РИА Новости, 10.12.2023
Население Чечни превысило полтора миллиона человек
Население Чечни достигло более 1,5 миллиона человек, ежегодно увеличиваясь в среднем на 19 тысяч человек, сообщил министр экономического, территориального... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T16:05
2023-12-10T16:05
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Население Чечни достигло более 1,5 миллиона человек, ежегодно увеличиваясь в среднем на 19 тысяч человек, сообщил министр экономического, территориального развития и торговли республики Рустам Шаптукаев. "Благодаря эффективной социальной политике численность населения республики ежегодно увеличивается в среднем на 19 тысяч человек. Главное национальное богатство любой страны - это люди. Сегодня население Чеченской Республики достигло более полутора миллионов человек", — сказал Шаптукаев во время открытия Дня Чеченской Республики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. ﻿По его данным, Чечня занимает первое место в стране по общему коэффициенту рождаемости и второе место с наиболее низким значением показателя общей смертности. "С 2018 года построено и реконструировано 47 объектов здравоохранения. Численность врачей за последние пять лет выросла на более чем 17 процентов и составила 4370 человек", — отметил Шаптукаев.
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общество, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Выставка-форум "Россия"
Население Чечни превысило полтора миллиона человек

Население Чечни превысило 1,5 млн человек и ежегодно увеличивается на 19 тысяч

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезентация Чеченской Республики на выставке-форуме "Россия"
Презентация Чеченской Республики на выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Презентация Чеченской Республики на выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Население Чечни достигло более 1,5 миллиона человек, ежегодно увеличиваясь в среднем на 19 тысяч человек, сообщил министр экономического, территориального развития и торговли республики Рустам Шаптукаев.
"Благодаря эффективной социальной политике численность населения республики ежегодно увеличивается в среднем на 19 тысяч человек. Главное национальное богатство любой страны - это люди. Сегодня население Чеченской Республики достигло более полутора миллионов человек", — сказал Шаптукаев во время открытия Дня Чеченской Республики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
﻿По его данным, Чечня занимает первое место в стране по общему коэффициенту рождаемости и второе место с наиболее низким значением показателя общей смертности.
"С 2018 года построено и реконструировано 47 объектов здравоохранения. Численность врачей за последние пять лет выросла на более чем 17 процентов и составила 4370 человек", — отметил Шаптукаев.
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