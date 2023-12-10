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﻿Чечня вошла в десятку самых комфортных для проживания регионов

﻿Чечня вошла в десятку самых комфортных для проживания регионов - РИА Новости, 10.12.2023

﻿Чечня вошла в десятку самых комфортных для проживания регионов

Чеченская Республика очень активно развивается и входит в десятку самых комфортных для проживания регионов России, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T15:49

2023-12-10T15:49

2023-12-10T15:56

выставка-форум "россия"

александр новак

северо-кавказский федеральный округ

россия

общество

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Чеченская Республика очень активно развивается и входит в десятку самых комфортных для проживания регионов России, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодня Чеченская Республика очень активно развивается. Могу точно сказать, поскольку курирую Северо-Кавказский федеральный округ, это один из самых наших инициативных регионов, который участвует во всех программах Российской Федерации, постоянно выходит с инициативами по развитию региона. Сегодня Чеченская Республика входит в топ-10 самых комфортных для проживания уголков нашей страны", — сказал Новак во время открытия Дня Чеченской Республики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

северо-кавказский федеральный округ

россия

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александр новак, северо-кавказский федеральный округ, россия, общество, выставка-форум "россия"