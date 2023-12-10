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БРИКС превзошло G7 и может построить новый миропорядок, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2023
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17:39 10.12.2023 (обновлено: 21:55 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/briks-1914944741.html
БРИКС превзошло G7 и может построить новый миропорядок, пишут СМИ
БРИКС превзошло G7 и может построить новый миропорядок, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2023
БРИКС превзошло G7 и может построить новый миропорядок, пишут СМИ
Страны БРИКС могут построить новый экономический порядок, сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T17:39
2023-12-10T21:55
в мире
аргентина
иран
саудовская аравия
брикс
g7
сша
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Страны БРИКС могут построить новый экономический порядок, сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). &quot;БРИКС, внушительная политическая и экономическая сила, все громче заявляет о своем присутствии, противостоя однополярному миру, который возглавляют США. Объединение БРИКС уже превзошло G7 &lt;...&gt;, пригласило в свои полноправные члены Аргентину, Иран, Саудовскую Аравию и Египет — экономические державы в соответствующих регионах, что дает возможность построить новый глобальный экономический порядок&quot;, — говорится в публикации.Многие страны, которые занимают антиамериканскую позицию, и даже государства, которые "дружественного относились к Западу", отворачиваются от США и объединяются с БРИКС, добавило агентство.
https://ria.ru/20231210/briks-1914929259.html
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в мире, аргентина, иран, саудовская аравия, брикс, g7, сша
В мире, Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, БРИКС, G7, США
БРИКС превзошло G7 и может построить новый миропорядок, пишут СМИ

ЦТАК: БРИКС превзошло G7 и может построить новый экономический порядок

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународное объединение БРИКС
Международное объединение БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Международное объединение БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Страны БРИКС могут построить новый экономический порядок, сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
«

"БРИКС, внушительная политическая и экономическая сила, все громче заявляет о своем присутствии, противостоя однополярному миру, который возглавляют США. Объединение БРИКС уже превзошло G7 <...>, пригласило в свои полноправные члены Аргентину, Иран, Саудовскую Аравию и Египет — экономические державы в соответствующих регионах, что дает возможность построить новый глобальный экономический порядок", — говорится в публикации.

Многие страны, которые занимают антиамериканскую позицию, и даже государства, которые "дружественного относились к Западу", отворачиваются от США и объединяются с БРИКС, добавило агентство.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе объявили решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.

Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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