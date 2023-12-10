https://ria.ru/20231210/briks-1914944741.html

БРИКС превзошло G7 и может построить новый миропорядок, пишут СМИ

БРИКС превзошло G7 и может построить новый миропорядок, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2023

БРИКС превзошло G7 и может построить новый миропорядок, пишут СМИ

Страны БРИКС могут построить новый экономический порядок, сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T17:39

2023-12-10T17:39

2023-12-10T21:55

в мире

аргентина

иран

саудовская аравия

брикс

g7

сша

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Страны БРИКС могут построить новый экономический порядок, сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "БРИКС, внушительная политическая и экономическая сила, все громче заявляет о своем присутствии, противостоя однополярному миру, который возглавляют США. Объединение БРИКС уже превзошло G7 <...>, пригласило в свои полноправные члены Аргентину, Иран, Саудовскую Аравию и Египет — экономические державы в соответствующих регионах, что дает возможность построить новый глобальный экономический порядок", — говорится в публикации.Многие страны, которые занимают антиамериканскую позицию, и даже государства, которые "дружественного относились к Западу", отворачиваются от США и объединяются с БРИКС, добавило агентство.

https://ria.ru/20231210/briks-1914929259.html

аргентина

иран

саудовская аравия

сша

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в мире, аргентина, иран, саудовская аравия, брикс, g7, сша