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Число стран в БРИКС может вырасти до 25, считает эксперт - РИА Новости, 10.12.2023
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15:43 10.12.2023 (обновлено: 15:47 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/briks-1914929259.html
Число стран в БРИКС может вырасти до 25, считает эксперт
Число стран в БРИКС может вырасти до 25, считает эксперт - РИА Новости, 10.12.2023
Число стран в БРИКС может вырасти до 25, считает эксперт
Число стран-членов БРИКС может вырасти в будущем с нынешних одиннадцати до двадцати пяти, такое высказал мнение во время Дохийского дискуссионного форума в... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T15:43
2023-12-10T15:47
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брикс
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ДОХА, 10 дек — РИА Новости. Число стран-членов БРИКС может вырасти в будущем с нынешних одиннадцати до двадцати пяти, такое высказал мнение во время Дохийского дискуссионного форума в воскресенье вице-президент Центра по изучению Китая и глобализации (CCG) Виктор Гао. &quot;БРИКС — это настоящая организация будущего, которая представляет собой альтернативу, БРИКС здесь, она присутствует и развивается, и я не удивлюсь, если число членов этой организации в будущем возрастет c нынешних одиннадцати до двадцати пяти&quot;, - сказал Гао.Он предложил не сравнивать БРИКС с организацией "Большой семерки" — G7. "При наличии G7 или без нее БРИКС способна существовать", — уверен эксперт. Вице-президент центра заметил, что Китай не диктует условия другим странам в составе БРИКС, в том числе Индии.
https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html
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в мире, китай, индия, брикс, g7
В мире, Китай, Индия, БРИКС, G7
Число стран в БРИКС может вырасти до 25, считает эксперт

Эксперт Виктор Гао: число стран в БРИКС может вырасти с 11 до 25

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
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ДОХА, 10 дек — РИА Новости. Число стран-членов БРИКС может вырасти в будущем с нынешних одиннадцати до двадцати пяти, такое высказал мнение во время Дохийского дискуссионного форума в воскресенье вице-президент Центра по изучению Китая и глобализации (CCG) Виктор Гао.
«

"БРИКС — это настоящая организация будущего, которая представляет собой альтернативу, БРИКС здесь, она присутствует и развивается, и я не удивлюсь, если число членов этой организации в будущем возрастет c нынешних одиннадцати до двадцати пяти", - сказал Гао.

Он предложил не сравнивать БРИКС с организацией "Большой семерки" — G7.
"При наличии G7 или без нее БРИКС способна существовать", — уверен эксперт.
Вице-президент центра заметил, что Китай не диктует условия другим странам в составе БРИКС, в том числе Индии.
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