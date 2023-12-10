https://ria.ru/20231210/briks-1914929259.html

Число стран в БРИКС может вырасти до 25, считает эксперт

Число стран в БРИКС может вырасти до 25, считает эксперт - РИА Новости, 10.12.2023

Число стран в БРИКС может вырасти до 25, считает эксперт

Число стран-членов БРИКС может вырасти в будущем с нынешних одиннадцати до двадцати пяти, такое высказал мнение во время Дохийского дискуссионного форума в... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T15:43

2023-12-10T15:43

2023-12-10T15:47

в мире

китай

индия

брикс

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891477431_0:0:3364:1893_1920x0_80_0_0_038337079db25773319343b6e663fe50.jpg

ДОХА, 10 дек — РИА Новости. Число стран-членов БРИКС может вырасти в будущем с нынешних одиннадцати до двадцати пяти, такое высказал мнение во время Дохийского дискуссионного форума в воскресенье вице-президент Центра по изучению Китая и глобализации (CCG) Виктор Гао. "БРИКС — это настоящая организация будущего, которая представляет собой альтернативу, БРИКС здесь, она присутствует и развивается, и я не удивлюсь, если число членов этой организации в будущем возрастет c нынешних одиннадцати до двадцати пяти", - сказал Гао.Он предложил не сравнивать БРИКС с организацией "Большой семерки" — G7. "При наличии G7 или без нее БРИКС способна существовать", — уверен эксперт. Вице-президент центра заметил, что Китай не диктует условия другим странам в составе БРИКС, в том числе Индии.

https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, индия, брикс, g7