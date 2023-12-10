https://ria.ru/20231210/bayden-1914881562.html

Американский разведчик обрушился на Байдена из-за сигнала Путину

Американский разведчик обрушился на Байдена из-за сигнала Путину - РИА Новости, 10.12.2023

Американский разведчик обрушился на Байдена из-за сигнала Путину

Политика президента США Джо Байдена провоцирует ядерную конфронтацию с Россией, написал на своей странице в соцсети X бывший разведчик американских ВС Скотт... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T05:31

2023-12-10T05:31

2023-12-10T09:50

в мире

сша

россия

европа

джо байден

скотт риттер

нато

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280327_0:0:2264:1274_1920x0_80_0_0_8dda3518afb4d0e0c0eacba48e996e0d.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена провоцирует ядерную конфронтацию с Россией, написал на своей странице в соцсети X бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер."Байден ясно дал понять, что он встал на путь, ведущий к ядерной конфронтации между США и Россией, спровоцированной конфликтом России и НАТО", — высказался он.Экс-разведчик также подчеркнул, что Европа боится переизбрания Дональда Трампа в 2024 году, поскольку он может распустить НАТО. Но "американское самосохранение", заключил Риттер, требует возвращение Трампа на пост президента.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20231209/ssha-1914797908.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, европа, джо байден, скотт риттер, нато, дональд трамп