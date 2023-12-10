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Американский разведчик обрушился на Байдена из-за сигнала Путину
Американский разведчик обрушился на Байдена из-за сигнала Путину - РИА Новости, 10.12.2023
Американский разведчик обрушился на Байдена из-за сигнала Путину
Политика президента США Джо Байдена провоцирует ядерную конфронтацию с Россией, написал на своей странице в соцсети X бывший разведчик американских ВС Скотт... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T05:31
2023-12-10T05:31
2023-12-10T09:50
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена провоцирует ядерную конфронтацию с Россией, написал на своей странице в соцсети X бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер."Байден ясно дал понять, что он встал на путь, ведущий к ядерной конфронтации между США и Россией, спровоцированной конфликтом России и НАТО", — высказался он.Экс-разведчик также подчеркнул, что Европа боится переизбрания Дональда Трампа в 2024 году, поскольку он может распустить НАТО. Но "американское самосохранение", заключил Риттер, требует возвращение Трампа на пост президента.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.
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в мире, сша, россия, европа, джо байден, скотт риттер, нато, дональд трамп
В мире, США, Россия, Европа, Джо Байден, Скотт Риттер, НАТО, Дональд Трамп
Американский разведчик обрушился на Байдена из-за сигнала Путину
Скотт Риттер: Байден дал Путину сигнал о начале ядерной конфронтации