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Американский разведчик обрушился на Байдена из-за сигнала Путину - РИА Новости, 10.12.2023
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05:31 10.12.2023 (обновлено: 09:50 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/bayden-1914881562.html
Американский разведчик обрушился на Байдена из-за сигнала Путину
Американский разведчик обрушился на Байдена из-за сигнала Путину - РИА Новости, 10.12.2023
Американский разведчик обрушился на Байдена из-за сигнала Путину
Политика президента США Джо Байдена провоцирует ядерную конфронтацию с Россией, написал на своей странице в соцсети X бывший разведчик американских ВС Скотт... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T05:31
2023-12-10T09:50
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европа
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена провоцирует ядерную конфронтацию с Россией, написал на своей странице в соцсети X бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер.&quot;Байден ясно дал понять, что он встал на путь, ведущий к ядерной конфронтации между США и Россией, спровоцированной конфликтом России и НАТО&quot;, — высказался он.Экс-разведчик также подчеркнул, что Европа боится переизбрания Дональда Трампа в 2024 году, поскольку он может распустить НАТО. Но "американское самосохранение", заключил Риттер, требует возвращение Трампа на пост президента.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.
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в мире, сша, россия, европа, джо байден, скотт риттер, нато, дональд трамп
В мире, США, Россия, Европа, Джо Байден, Скотт Риттер, НАТО, Дональд Трамп
Американский разведчик обрушился на Байдена из-за сигнала Путину

Скотт Риттер: Байден дал Путину сигнал о начале ядерной конфронтации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает с заявлением по Украине в Белом доме
Президент США Джо Байден выступает с заявлением по Украине в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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Президент США Джо Байден выступает с заявлением по Украине в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена провоцирует ядерную конфронтацию с Россией, написал на своей странице в соцсети X бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер.
«

"Байден ясно дал понять, что он встал на путь, ведущий к ядерной конфронтации между США и Россией, спровоцированной конфликтом России и НАТО", — высказался он.

Экс-разведчик также подчеркнул, что Европа боится переизбрания Дональда Трампа в 2024 году, поскольку он может распустить НАТО. Но "американское самосохранение", заключил Риттер, требует возвращение Трампа на пост президента.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.
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В миреСШАРоссияЕвропаДжо БайденСкотт РиттерНАТОДональд Трамп
 
 
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