Около 28 тысяч жителей Саратова остались без отопления из-за аварии
Прокуратура: около 28 тысяч жителей Саратова остались без отопления из-за аварии
Прокуратура. Архивное фото
САРАТОВ, 10 дек - РИА Новости. Коммунальная авария на теплосетях в Саратове в воскресенье в мороз оставила без отопления более 140 многоквартирных домов с населением около 28 тысяч человек и семь объектов социальной сферы, сообщили в прокуратуре региона в Telegram-канале.
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"По имеющейся оперативной информации, на улице Куприянова Ленинского района Саратова произошла авария на тепловых сетях диаметром 1200 миллиметров. В зоне отключения временно находятся более 140 многоквартирных домов и семь объектов социальной сферы. Также ряду абонентов тепло подается с пониженными параметрами. В настоящее время филиалом "Саратовский" ПАО "Т Плюс" ведутся работы по устранению последствий аварии, подключению указанных объектов по временной схеме теплоснабжения", - говорится в сообщении прокуратуры.
В пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что в зоне отключения проживают около 28 тысяч человек.
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Владимировича Филипенко прокуратурой Саратова организована проверка в связи с коммунальной аварией на тепловых сетях... Ход проведения работ и возобновление подачи жителям отопления и горячего водоснабжения находится на личном контроле прокурора области", - подчеркивается в сообщении.
Саратовский филиал ПАО "Т Плюс" в Telegram-канале уточняет, сотрудники Саратовских тепловых сетей обнаружили дефект трубопровода при проведении планового обхода, завершить работы по устранению повреждения планируется до 12.00 (11.00 мск) понедельника.
"Во избежание негативных последствий принято решение о проведении ремонтных работ до наступления сильных морозов, которые прогнозируются во второй половине (следующей) недели. Поэтому мы вынуждены временно отключить подача отопления и горячей воды... Компания приносит свои извинения за неудобства и приложит все усилия для скорейшего устранения данной ситуации", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Саратове 11 градусов мороза.