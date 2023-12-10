https://ria.ru/20231210/avariya-1914907879.html

Около 28 тысяч жителей Саратова остались без отопления из-за аварии

Около 28 тысяч жителей Саратова остались без отопления из-за аварии - РИА Новости, 10.12.2023

Около 28 тысяч жителей Саратова остались без отопления из-за аварии

Коммунальная авария на теплосетях в Саратове в воскресенье в мороз оставила без отопления более 140 многоквартирных домов с населением около 28 тысяч человек и... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T12:38

2023-12-10T12:38

2023-12-10T12:38

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САРАТОВ, 10 дек - РИА Новости. Коммунальная авария на теплосетях в Саратове в воскресенье в мороз оставила без отопления более 140 многоквартирных домов с населением около 28 тысяч человек и семь объектов социальной сферы, сообщили в прокуратуре региона в Telegram-канале. "По имеющейся оперативной информации, на улице Куприянова Ленинского района Саратова произошла авария на тепловых сетях диаметром 1200 миллиметров. В зоне отключения временно находятся более 140 многоквартирных домов и семь объектов социальной сферы. Также ряду абонентов тепло подается с пониженными параметрами. В настоящее время филиалом "Саратовский" ПАО "Т Плюс" ведутся работы по устранению последствий аварии, подключению указанных объектов по временной схеме теплоснабжения", - говорится в сообщении прокуратуры.В пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что в зоне отключения проживают около 28 тысяч человек. "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Владимировича Филипенко прокуратурой Саратова организована проверка в связи с коммунальной аварией на тепловых сетях... Ход проведения работ и возобновление подачи жителям отопления и горячего водоснабжения находится на личном контроле прокурора области", - подчеркивается в сообщении. Саратовский филиал ПАО "Т Плюс" в Telegram-канале уточняет, сотрудники Саратовских тепловых сетей обнаружили дефект трубопровода при проведении планового обхода, завершить работы по устранению повреждения планируется до 12.00 (11.00 мск) понедельника. "Во избежание негативных последствий принято решение о проведении ремонтных работ до наступления сильных морозов, которые прогнозируются во второй половине (следующей) недели. Поэтому мы вынуждены временно отключить подача отопления и горячей воды... Компания приносит свои извинения за неудобства и приложит все усилия для скорейшего устранения данной ситуации", - говорится в сообщении. В настоящее время в Саратове 11 градусов мороза.

https://ria.ru/20231209/kazakhstan-1914792750.html

саратов

саратовская область

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происшествия, жкх, саратов, саратовская область