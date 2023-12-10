https://ria.ru/20231210/argentina-1914952927.html
Президент Аргентины назвал ситуацию в стране критической
Президент Аргентины назвал ситуацию в стране критической - РИА Новости, 10.12.2023
Президент Аргентины назвал ситуацию в стране критической
Ситуация в Аргентине критическая и в ближайшее время ещё ухудшится, но затем наметится путь к росту, заявил новый президент страны Хавьер Милей. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T18:54
2023-12-10T18:54
2023-12-10T18:54
в мире
аргентина
хавьер милей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565860910_0:15:2241:1276_1920x0_80_0_0_4bb6a77c03b3f64ee722f46f82e728c3.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - РИА Новости. Ситуация в Аргентине критическая и в ближайшее время ещё ухудшится, но затем наметится путь к росту, заявил новый президент страны Хавьер Милей. Он отметил, что "политическая каста поставила страну на грани глубокого кризиса". Поэтому новые власти должны действовать быстро. "Ситуация в Аргентине критическая... В короткий срок ситуация в Аргентине ухудшится, но затем мы увидим улучшения, которые будут крепкими", - сказал Милей. "Мы не отступим, будем проводить изменения, которые нужны стране", - подчеркнул президент, обращайся к гражданам.
https://ria.ru/20231120/politika-1910570718.html
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565860910_261:0:1981:1290_1920x0_80_0_0_87e2e0708e9b3f133590e73d3747936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, хавьер милей
В мире, Аргентина, Хавьер Милей
Президент Аргентины назвал ситуацию в стране критической
Президент Аргентины Милей назвал ситуацию в стране критической
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - РИА Новости. Ситуация в Аргентине критическая и в ближайшее время ещё ухудшится, но затем наметится путь к росту, заявил новый президент страны Хавьер Милей.
Он отметил, что "политическая каста поставила страну на грани глубокого кризиса". Поэтому новые власти должны действовать быстро.
"Ситуация в Аргентине критическая... В короткий срок ситуация в Аргентине ухудшится, но затем мы увидим улучшения, которые будут крепкими", - сказал Милей.
"Мы не отступим, будем проводить изменения, которые нужны стране", - подчеркнул президент, обращайся к гражданам.
"Трамп на минималках". Чего России ждать от президента Аргентины