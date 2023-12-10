Рейтинг@Mail.ru
Президент Аргентины назвал ситуацию в стране критической - РИА Новости, 10.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/argentina-1914952927.html
Президент Аргентины назвал ситуацию в стране критической
Президент Аргентины назвал ситуацию в стране критической - РИА Новости, 10.12.2023
Президент Аргентины назвал ситуацию в стране критической
Ситуация в Аргентине критическая и в ближайшее время ещё ухудшится, но затем наметится путь к росту, заявил новый президент страны Хавьер Милей. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T18:54
2023-12-10T18:54
в мире
аргентина
хавьер милей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565860910_0:15:2241:1276_1920x0_80_0_0_4bb6a77c03b3f64ee722f46f82e728c3.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - РИА Новости. Ситуация в Аргентине критическая и в ближайшее время ещё ухудшится, но затем наметится путь к росту, заявил новый президент страны Хавьер Милей. Он отметил, что "политическая каста поставила страну на грани глубокого кризиса". Поэтому новые власти должны действовать быстро. "Ситуация в Аргентине критическая... В короткий срок ситуация в Аргентине ухудшится, но затем мы увидим улучшения, которые будут крепкими", - сказал Милей. "Мы не отступим, будем проводить изменения, которые нужны стране", - подчеркнул президент, обращайся к гражданам.
https://ria.ru/20231120/politika-1910570718.html
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565860910_261:0:1981:1290_1920x0_80_0_0_87e2e0708e9b3f133590e73d3747936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аргентина, хавьер милей
В мире, Аргентина, Хавьер Милей
Президент Аргентины назвал ситуацию в стране критической

Президент Аргентины Милей назвал ситуацию в стране критической

© AP Photo / Alejandro MadrilПорт в городе Ушуайя, Аргентина
Порт в городе Ушуайя, Аргентина - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Alejandro Madril
Порт в городе Ушуайя, Аргентина. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - РИА Новости. Ситуация в Аргентине критическая и в ближайшее время ещё ухудшится, но затем наметится путь к росту, заявил новый президент страны Хавьер Милей.
Он отметил, что "политическая каста поставила страну на грани глубокого кризиса". Поэтому новые власти должны действовать быстро.
"Ситуация в Аргентине критическая... В короткий срок ситуация в Аргентине ухудшится, но затем мы увидим улучшения, которые будут крепкими", - сказал Милей.
"Мы не отступим, будем проводить изменения, которые нужны стране", - подчеркнул президент, обращайся к гражданам.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
"Трамп на минималках". Чего России ждать от президента Аргентины
20 ноября, 15:08
 
В миреАргентинаХавьер Милей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала