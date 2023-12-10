https://ria.ru/20231210/argentina-1914952927.html

Президент Аргентины назвал ситуацию в стране критической

Президент Аргентины назвал ситуацию в стране критической - РИА Новости, 10.12.2023

Президент Аргентины назвал ситуацию в стране критической

Ситуация в Аргентине критическая и в ближайшее время ещё ухудшится, но затем наметится путь к росту, заявил новый президент страны Хавьер Милей. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T18:54

2023-12-10T18:54

2023-12-10T18:54

в мире

аргентина

хавьер милей

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек - РИА Новости. Ситуация в Аргентине критическая и в ближайшее время ещё ухудшится, но затем наметится путь к росту, заявил новый президент страны Хавьер Милей. Он отметил, что "политическая каста поставила страну на грани глубокого кризиса". Поэтому новые власти должны действовать быстро. "Ситуация в Аргентине критическая... В короткий срок ситуация в Аргентине ухудшится, но затем мы увидим улучшения, которые будут крепкими", - сказал Милей. "Мы не отступим, будем проводить изменения, которые нужны стране", - подчеркнул президент, обращайся к гражданам.

https://ria.ru/20231120/politika-1910570718.html

аргентина

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в мире, аргентина, хавьер милей