https://ria.ru/20231210/arest-1914939043.html

Пресс-служба Михалкова опровергла информацию об аресте счетов его компании

Пресс-служба Михалкова опровергла информацию об аресте счетов его компании - РИА Новости, 10.12.2023

Пресс-служба Михалкова опровергла информацию об аресте счетов его компании

Пресс-служба кинематографиста Никиты Михалкова опровергла РИА Новости ранее опубликованную информацию о том, что счета компании ООО "Тёмино-Лесное" якобы... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T16:46

2023-12-10T16:46

2023-12-10T16:46

никита михалков

россия

происшествия

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МОСКВА, 10 дек- РИА Новости. Пресс-служба кинематографиста Никиты Михалкова опровергла РИА Новости ранее опубликованную информацию о том, что счета компании ООО "Тёмино-Лесное" якобы заблокированы Федеральной налоговой службой России. Ранее в Telegram-канале Mash опубликовали информацию о том, что ФНС арестовала счета компании, которая принадлежит Михалкову. "Данная информация не соответствует действительности. Компания ООО "Тёмино-Лесное" работает в штатном режиме", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231119/scheta-1910395144.html

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никита михалков, россия, происшествия