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Пресс-служба Михалкова опровергла информацию об аресте счетов его компании - РИА Новости, 10.12.2023
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16:46 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/arest-1914939043.html
Пресс-служба Михалкова опровергла информацию об аресте счетов его компании
Пресс-служба Михалкова опровергла информацию об аресте счетов его компании - РИА Новости, 10.12.2023
Пресс-служба Михалкова опровергла информацию об аресте счетов его компании
Пресс-служба кинематографиста Никиты Михалкова опровергла РИА Новости ранее опубликованную информацию о том, что счета компании ООО "Тёмино-Лесное" якобы... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T16:46
2023-12-10T16:46
никита михалков
россия
происшествия
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МОСКВА, 10 дек- РИА Новости. Пресс-служба кинематографиста Никиты Михалкова опровергла РИА Новости ранее опубликованную информацию о том, что счета компании ООО "Тёмино-Лесное" якобы заблокированы Федеральной налоговой службой России. Ранее в Telegram-канале Mash опубликовали информацию о том, что ФНС арестовала счета компании, которая принадлежит Михалкову. "Данная информация не соответствует действительности. Компания ООО "Тёмино-Лесное" работает в штатном режиме", - отметил собеседник агентства.
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никита михалков, россия, происшествия
Никита Михалков, Россия, Происшествия
Пресс-служба Михалкова опровергла информацию об аресте счетов его компании

Пресс-служба Михалкова опровергла сообщение об аресте счетов ООО "Темино-Лесное"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Никита Михалков
Режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Никита Михалков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек- РИА Новости. Пресс-служба кинематографиста Никиты Михалкова опровергла РИА Новости ранее опубликованную информацию о том, что счета компании ООО "Тёмино-Лесное" якобы заблокированы Федеральной налоговой службой России.
Ранее в Telegram-канале Mash опубликовали информацию о том, что ФНС арестовала счета компании, которая принадлежит Михалкову.
"Данная информация не соответствует действительности. Компания ООО "Тёмино-Лесное" работает в штатном режиме", - отметил собеседник агентства.
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Никита МихалковРоссияПроисшествия
 
 
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